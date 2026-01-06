Ignacio Giacinti firmó su primer contrato profesional con Patronato: "estoy muy contento"

REDACCIÓN ELONCE
Ignacio Giacinti firmó su primer contrato profesional con Patronato hasta diciembre de 2028. El delantero paranaense de 20 años fue una de las novedades del inicio de la pretemporada de cara a la Primera Nacional.
El primer contrato profesional de Ignacio Giacinti se concretó este martes en Patronato y representó un paso clave en la carrera del delantero paranaense de 20 años, que quedó vinculado a la institución rojinegra hasta diciembre de 2028.
Giacinti forma parte de Patronato desde el año 2018 y fue uno de los juveniles destacados en las divisiones formativas del club. Durante la última temporada, tuvo una participación sobresaliente en el Selectivo, donde se consagró bicampeón con la Cuarta División de AFA, además de obtener el título en la Liga Paranaense con la categoría Sub 23.
El delantero fue una de las novedades que presentó el plantel en el inicio de la pretemporada y expresó su satisfacción por el momento que atraviesa. “Estoy muy contento. El año pasado ya pasó, fue el mejor a nivel futbolístico, así que muy contento por el premio que se me da ahora”, manifestó en declaraciones a Código Patrón.
En relación al cuerpo técnico encabezado por Rubén Darío Forestello, Giacinti señaló que todavía no mantuvo demasiadas charlas, aunque destacó el clima del grupo. “Con el Yagui no hablé mucho, pero seguramente en estos días vamos a hablar. Estoy muy contento, con la tranquilidad que da el grupo. La verdad que siendo la primera práctica me sentí bastante incluido”, afirmó.
El atacante también se refirió al trabajo con Marcelo Candia, integrante del cuerpo técnico, y remarcó su acompañamiento durante el proceso formativo. “La verdad que Marcelo tenemos nuestra pelea, pero siempre busca el bien de uno y me ha hablado mucho, me ha acompañado, me ha dado muchos consejos, así que muy agradecido con él”, sostuvo.
Sobre la firma del contrato profesional, Giacinti destacó que se trató de un objetivo cumplido. “Es el objetivo de todo juvenil. Ya haberme ganado el lugar en la pretemporada es muy lindo, ahora queda esperar que se dé la firma del contrato y ver si se puede debutar y sumar minutos este año”, concluyó.