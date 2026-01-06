Federico Bravo en su regreso a Patronato: “El objetivo es que el club vuelva a Primera”

Patronato continúa con su preparación de cara a la temporada 2026 de la Primera Nacional. Bajo la conducción de Rubén Darío Forestello, el plantel trabaja en el predio La Capillita con varias incorporaciones, entre ellas un nombre conocido por el hincha rojinegro: Federico Bravo.

El volante central de 32 años vuelve a Patronato tras haber integrado el plantel en la temporada 2018-2019, cuando el club competía en Primera División. En sus primeros entrenamientos con la camiseta rojinegra, el futbolista dialogó con Elonce y compartió sus sensaciones por este nuevo ciclo.

El mediocampista explicó que su decisión estuvo vinculada a experiencias positivas previas. Foto: Prensa Patronato.

Las ganas de regresar

“Estoy muy feliz de estar acá”, expresó Bravo al iniciar la charla. El mediocampista explicó que su decisión estuvo vinculada a experiencias positivas previas. “Ya había estado en el club hace siete u ocho años. Elegí volver a un lugar que me encantó y donde me sentí cómodo”, señaló.

El jugador, surgido de las inferiores de Boca y con pasos por distintos equipos del fútbol argentino, viene de disputar la última temporada en Chacarita. En su regreso, destacó el conocimiento previo del entorno. “Conozco la gente, es un club que siempre busca crecer y la ciudad también me gustó mucho”, afirmó.

Consultado por los objetivos, Bravo fue claro y contundente: “El objetivo es que el club vuelva a Primera”. Reconoció que no se trata de un camino sencillo, pero remarcó la convicción del grupo. “No es fácil, pero ya estamos trabajando para eso”, aseguró.

Trabajo, grupo y una categoría exigente

Sobre los primeros entrenamientos, el mediocampista explicó que esta etapa está enfocada principalmente en lo físico, aunque ya comenzaron a aparecer conceptos tácticos. “Ahora es tiempo de preparación física, que es la base para todo el año. De a poco vamos tomando la idea del técnico”, indicó.

Bravo también se refirió a la dificultad de la Primera Nacional. “Es una categoría muy pareja y muy difícil. Muchas veces los equipos grandes no son los que mejor terminan”, analizó. En ese contexto, destacó la importancia de lo colectivo. “Los grupos construyen grandes cosas y eso en esta categoría es una ventaja”, remarcó.

El volante resaltó la calidad humana del plantel. “Hay muy buenos jugadores y grandes personas. Eso ayuda mucho para armar un equipo duro”, sostuvo. Además, asumió un rol de mayor experiencia. “Hoy vengo como un jugador más maduro. Trato de ayudar a los más chicos y aportar desde donde me toque”, agregó.

De cara al inicio del campeonato, Bravo pidió ir paso a paso. “Todos quieren ascender, pero es un torneo largo. Hay que enfocarse partido tras partido”, concluyó.