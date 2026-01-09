Patronato sigue armando el plantel: Brandon Cortés tendría todo acordado para llegar

En medio de la conformación del plantel para la temporada 2026 de la Primera Nacional, Patronato dio un paso importante para incorporar a Brandon Cortés, volante ofensivo surgido en Boca y con reciente participación en Nueva Chicago. La operación todavía no fue oficializada, por lo que se encuentra en condición de acuerdo preliminar.

Según fuentes del mercado del ascenso, Cortés firmaría un préstamo hasta fines del 2026, luego de extender su vínculo contractual con Boca hasta diciembre de 2027. Como parte del convenio, se evalúa incluir una opción de compra por un porcentaje del pase, aunque ese punto aún no fue confirmado.

Octava incorporación en camino

Con esta negociación, Forestello quedaría cerca de contar con su octavo refuerzo del receso. Araujo, Meritello, Bravo, Attis, Rivero, Genez y Heredia ya se encuentran a disposición del entrenador en Villa Sarmiento. La intención, según informó Código Patrón, del cuerpo técnico es asegurar la totalidad de las incorporaciones antes de que comience el tramo más exigente de la pretemporada, que incluirá doble turno y amistosos.

Brandon Cortés tiene pasado en Boca. Foto: Archivo.

Durante el 2025, Cortés disputó 21 partidos en Nueva Chicago y marcó un gol. De 24 años y nacionalizado chileno, puede desempeñarse como mediapunta o interno ofensivo, lo que le otorga una alternativa competitiva a la mitad de cancha rojinegra.

El calendario y la planificación

La organización del torneo confirmó que Patronato debutará el viernes 7 de febrero, a las 20, frente a San Martín de Tucumán en condición de visitante. Su primera presentación en el estadio Presbítero Bartolomé Grella será el sábado 14 de febrero ante Gimnasia y Tiro, conjunto dirigido anteriormente por Forestello.