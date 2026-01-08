Patronato pasa a una fase más exigente: concentración y doble turno

Este jueves 8 de enero Patronato completó el sexto día de pretemporada con vistas a la temporada 2026 de la Primera Nacional. El plantel trabajó en el predio La Capillita, donde el cuerpo técnico de Rubén Darío Forestello incorporó los primeros minutos de fútbol formal después de una fase inicial adaptación física.

La preparación había comenzado el sábado 3 de enero en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, con la presencia del presidente Adrián Bruffal y dirigentes de la institución. En esa jornada participaron 33 futbolistas, incluidos los refuerzos oficializados a fines de 2025.

Durante los primeros días, el plantel realizó tareas aeróbicas, ejercicios preventivos, trabajos específicos para arqueros y charlas técnicas, donde Forestello empezó a bajar conceptos tácticos para la competencia. En esa etapa se sumaron los laterales izquierdos Facundo Heredia (ex Gimnasia y Tiro) y Nahuel Genez, quien llegó desde Boca Juniors tras su paso por Temperley. Ambos firmaron contrato hasta el 31 de diciembre.

Este viernes 9 el plantel iniciará la concentración a las 20.00. Foto: Prensa Patronato.

Concentración, doble turno y amistosos

Según informaron desde la institución, este viernes 9 el plantel iniciará la concentración a las 20.00 en vista de una semana más exigente. Entre el sábado 10 y el jueves 15 entrenarán en doble turno en La Capillita, con horarios previstos para las 08.30 y 17.30 y enfoque en aspectos físicos, técnicos y tácticos.

El cuerpo técnico también organizó tres amistosos: dos frente a Atlético Rafaela y uno ante Colón de Santa Fe. El debut oficial del Rojinegro será el sábado 7 de febrero, como visitante frente a San Martín de Tucumán. En paralelo, la dirigencia continúa definiendo movimientos en el mercado para completar el plantel.