Refuerzos de Patronato: Forestello busca cerrar el plantel con cuatro incorporaciones clave

Los refuerzos de Patronato entran en su etapa decisiva. Con la pretemporada en marcha y el inicio de los amistosos cada vez más cerca, el cuerpo técnico encabezado por Rubén Darío Forestello trabaja para terminar de moldear un plantel que, según palabras oficiales, está muy cerca de quedar definido para la temporada 2026.

Así lo reconoció Adrián Bruffal en el programa oficial del club, donde aseguró que “el plantel está en un 90%”, dejando en claro que la dirigencia y el entrenador coinciden en que aún restan algunas piezas puntuales. La idea es clara: sumar calidad y competencia interna sin sobredimensionar el grupo.

Con la reciente llegada de Renzo Reynaga, Patronato ya acumula ocho incorporaciones en el actual mercado. Sin embargo, Forestello pretende al menos cuatro refuerzos más para retirarse definitivamente de la ventana de pases y enfocarse de lleno en la preparación futbolística.

Cortés y la búsqueda defensiva

Uno de los nombres más avanzados es el de Brandon Cortés, volante de 24 años que tiene acordada su llegada de palabra al club entrerriano. Desde el entorno del futbolista le confirmaron a Código Patrón que el entendimiento es total y que solo restan detalles administrativos para oficializar su arribo.

La dirigencia busca ampliar el plantel para Forestello. Foto: Elonce.

En paralelo, la dirigencia trabaja para cerrar la contratación de un marcador central zurdo. Si bien no se trata de Guillermo Ortíz, como se especuló en un primer momento, las negociaciones estarían muy encaminadas y el defensor podría sumarse en los próximos días para reforzar una zona sensible del equipo.

La defensa no sería el único foco de atención. Forestello también considera prioritaria la llegada de un lateral derecho que pueda competir, en principio, con Maxi Rueda. La intención es elevar el nivel de competencia interna y contar con variantes confiables a lo largo de una temporada exigente.

Un extremo y la ilusión de otro préstamo

El cuarto refuerzo apuntado es un extremo derecho, con capacidad para desempeñarse tanto como volante por banda o como delantero, dependiendo del esquema táctico. Esa versatilidad es uno de los aspectos más valorados por el entrenador, que busca alternativas para modificar sistemas sin perder profundidad ofensiva.

Además, desde el entorno del club deslizan que hay futbolistas que aún esperan definiciones de sus actuales instituciones. En ese contexto, no se descarta que pueda llegar algún préstamo más, incluso desde La Ribera, aunque por ahora no hay confirmaciones oficiales.

Foto: Elonce.

Mientras tanto, el plantel profesional atraviesa la parte más exigente de la pretemporada, con jornadas de doble turno durante toda la semana. El objetivo es llegar con una base física sólida al inicio de los amistosos, donde Forestello comenzará a probar variantes y a delinear el once ideal, informó Código Patrón.

En cuanto a la agenda confirmada, Patronato disputará dos encuentros frente a Atlético Rafaela: el primero será el miércoles 21 en el estadio Grella, mientras que la revancha se jugará el sábado 24 en Rafaela. El último amistoso será ante Colón, el miércoles 28, en la vecina ciudad, cerrando así una preparación que ilusiona al pueblo rojinegro.