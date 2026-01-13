 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes PRIMERA NACIONAL

Patronato lanzó la venta de los abonos y confirmó que los socios ingresarán gratis a la popular

Desde la redes sociales del club confirmaron los montos de las generales para los no socios y el valor de las plateas para los ocho partidos como local del primer tramo del campeonato.

13 de Enero de 2026
Hinchada de Patronato.
Hinchada de Patronato. Foto: Archivo.

Desde la redes sociales del club confirmaron los montos de las generales para los no socios y el valor de las plateas para los ocho partidos como local del primer tramo del campeonato.

A pocas semanas del comienzo de la temporada 2026 en la Primera Nacional, Patronato difundió los valores de los abonos para el primer semestre del campeonato, que incluye ocho partidos como local. La información fue publicada en redes oficiales del club.

 

 

Socios y beneficios

 

Desde la institución indicaron que los socios con cuota al día mantendrán ingreso sin cargo a la tribuna popular Grella y, como novedad, también accederán sin costo a la preferencial San Nicolás. En el comunicado se aclaró que los socios interesados en plateas podrán reservar su ubicación durante todo el semestre.

 

 

Precios de abonos y generales

 

El club informó que las entradas generales para no socios se ubicarán desde los $24.000 en el sector Ayacucho, mientras que jubilados y damas abonarán $12.000 en esa ubicación y los menores $6.000. La tribuna Grella tendrá un costo de $30.000 y la preferencial San Nicolás se fijó en $40.000 por encuentro.

 

En el caso de las plateas, el abono para plateas laterales fue establecido en $135.000 por los ocho partidos, mientras que la central tendrá un costo de $180.000.

 

Por su parte, la platea vitalicio se ubicó nuevamente en $135.000. El club adelantó que en los próximos días se informarán los métodos de pago y los puntos de venta.

 

 

Calendario y debut en Paraná

 

El estreno de Patronato ante su público será el viernes 14 de febrero a las 20 frente a Gimnasia y Tiro de Salta, correspondiente a la segunda fecha del torneo.

 

La apertura oficial de la competencia será una semana antes frente a San Martín de Tucumán en condición de visitante.

Temas:

Patronato Primera Nacional entradas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso