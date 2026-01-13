Patronato lanzó la venta de los abonos y confirmó que los socios ingresarán gratis a la popular

A pocas semanas del comienzo de la temporada 2026 en la Primera Nacional, Patronato difundió los valores de los abonos para el primer semestre del campeonato, que incluye ocho partidos como local. La información fue publicada en redes oficiales del club.

Socios y beneficios

Desde la institución indicaron que los socios con cuota al día mantendrán ingreso sin cargo a la tribuna popular Grella y, como novedad, también accederán sin costo a la preferencial San Nicolás. En el comunicado se aclaró que los socios interesados en plateas podrán reservar su ubicación durante todo el semestre.

Precios de abonos y generales

El club informó que las entradas generales para no socios se ubicarán desde los $24.000 en el sector Ayacucho, mientras que jubilados y damas abonarán $12.000 en esa ubicación y los menores $6.000. La tribuna Grella tendrá un costo de $30.000 y la preferencial San Nicolás se fijó en $40.000 por encuentro.

En el caso de las plateas, el abono para plateas laterales fue establecido en $135.000 por los ocho partidos, mientras que la central tendrá un costo de $180.000.

Por su parte, la platea vitalicio se ubicó nuevamente en $135.000. El club adelantó que en los próximos días se informarán los métodos de pago y los puntos de venta.

Calendario y debut en Paraná

El estreno de Patronato ante su público será el viernes 14 de febrero a las 20 frente a Gimnasia y Tiro de Salta, correspondiente a la segunda fecha del torneo.

La apertura oficial de la competencia será una semana antes frente a San Martín de Tucumán en condición de visitante.