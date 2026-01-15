Fernando Evangelista se sumó a Patronato con la mira puesta en la Primera Nacional

REDACCIÓN ELONCE
En diálogo con Elonce, el nuevo refuerzo del rojinegro se mostró entusiasmado por su llegada, destacó el trabajo del grupo y remarcó que el objetivo común es "devolver al equipo al lugar que merece".
Fernando Evangelista se incorporó a Patronato en el inicio de una nueva etapa para el defensor, que llega con la ilusión de ser protagonista en la temporada 2026 de la Primera Nacional y aportar su experiencia a un equipo que apunta al ascenso.
En pleno arranque de la pretemporada, el conjunto rojinegro atravesó jornadas intensas de trabajo físico y táctico, con elongaciones, doble turno y la incorporación de once refuerzos que comenzaron a integrarse al grupo. Entre ellos, este jueves apareció Fernando Evangelista, quien expresó a Elonce, sus primeras sensaciones tras sumarse al club y comenzar a compartir entrenamientos con sus nuevos compañeros.
“Contento de llegar acá, un grupo hermoso, así que feliz de ser parte”, relató el jugador en sus primeras palabras, evidenciando el buen clima que se vive en el plantel en esta etapa inicial del año. Evangelista remarcó que desde el primer día se encontró con un equipo predispuesto al trabajo y con objetivos claros, de cara a una competencia exigente como la Primera Nacional.
Un objetivo claro desde el primer día
Consultado sobre las expectativas para el torneo, el futbolista no esquivó la responsabilidad y fue directo al señalar la meta que comparten todos los refuerzos y el cuerpo técnico. “El objetivo principal que tenemos todos, desde que llegamos al club: es volver a poner el equipo donde tiene que estar”, afirmó, en referencia a la intención de pelear por el ascenso.
En ese sentido, Evangelista destacó a Elonce la exigencia de la categoría y la necesidad de mantener los pies sobre la tierra. Remarcó que se trata de un torneo largo, con viajes y partidos complejos, donde la regularidad será determinante para sostener la pelea en los puestos de arriba.
El rol de la gente y el sentido de pertenencia
Uno de los aspectos que más llamó la atención del refuerzo fue el acompañamiento de la hinchada rojinegra. Al recordar el banderazo del cierre de la temporada pasada, Evangelista valoró el respaldo constante del público y lo consideró un factor clave para el rendimiento del equipo.
"Estamos trabajando mucho para comenzar de la mejor manera y obviamente, siempre es positivo que la gente esté atrás apoyándonos y acompañándonos”, sostuvo a Elonce. Y añadió: “Siempre es fundamental para nosotros tener ese acompañamiento”, al remarcar el peso emocional que tiene el aliento del público en cada presentación como local.
Preparación y primeros desafíos
En relación con el calendario, el jugador explicó que el plantel tenía previstos varios amistosos de preparación antes del inicio oficial del campeonato, con el objetivo de llegar de la mejor manera al debut. Luego aclaró que el primer partido por los puntos será en Tucumán, un compromiso que anticipó como exigente.
“Partido duro, así que preparándonos para eso”, señaló Evangelista a Elonce e insistió, en la importancia de “ir paso a paso, partido a partido” en un certamen que se extiende a lo largo de varios meses y no permite relajarse.
Trayectoria y llegada al club
Evangelista llegó a Patronato procedente de Flandria, donde compitió en la Primera B Metropolitana. Al repasar su recorrido, explicó: “Venía de Flandria B Metropolitana, una categoría difícil, así que ya varios años de trayectoria”, y se mostró confiado en poder aportar su experiencia al equipo entrerriano.
El defensor contó que su llegada se concretó tras el llamado del entrenador y el aval de la dirigencia. “Me llamó Rubén (Forestello), me llamó también de parte de la dirigencia, así que contento de llegar”, indicó, destacando la confianza depositada en su incorporación.
Trabajo intenso y liderazgo dentro del grupo
Sobre la metodología de entrenamiento, Evangelista detalló que la pretemporada incluyó doble turno durante toda la semana, con trabajos físicos y tácticos cuidadosamente planificados. Señaló que el cuerpo técnico fue distribuyendo las cargas para lograr un equilibrio entre intensidad y recuperación.
Oriundo de La Pampa, al igual que el director técnico, el jugador se mostró especialmente, motivado por el desafío de representar a Patronato. “Muy feliz y con mucha expectativa de lo que se viene este año”, resumió.
Consultado sobre la posibilidad de ser capitán, Evangelista relativizó la cuestión y puso el foco en lo colectivo. “He sido varias veces, pero eso es algo secundario. El grupo es bueno, eso es lo más importante”, expresó, y subrayó la necesidad de acompañar a los más jóvenes y fortalecer la unidad del plantel.
Perfil personal y compromiso profesional
En el tramo final de la entrevista, el defensor compartió aspectos de su vida personal. Confirmó que es padre de una nena llamada Olivia y señaló que, como muchos de sus compañeros, combina la exigencia del alto rendimiento con la vida familiar. Esa madurez, sostuvo, se refleja en la seriedad con la que el plantel afronta cada jornada de trabajo.
Con el rigor de la pretemporada llegando a su fin y el inicio del torneo cada vez más cerca, Evangelista y sus compañeros pusieron todas las energías en el arranque de la Primera Nacional 2026. El desafío es grande, pero el entusiasmo y la convicción parecen ser el motor de un equipo que sueña con volver a ser protagonista.