Se mantienen los alertas por las altas temperaturas y se esperan algunos chaparrones

La última semana de enero inicia con condiciones de verano extremo en Argentina. Las temperaturas se encuentran bien por encima del promedio para el primer mes del año en muchas ciudades del país, el calor se vuelve realmente agobiante en presencia de la humedad.

Las temperaturas mínimas y máximas más elevadas se vienen manifestando en el norte patagónico, centro y norte del país desde mediados de la semana pasada de manera persistente, y por el momento el calor no piensa una dar tregua.

El inicio de la última semana de enero del 2026 promete no solo mantener ambiente sofocante, sino una atmósfera dinámica con varios episodios de tormentas, algunas organizadas y otras más aisladas, te lo iremos señalando en los sucesivos informes los próximos días, para su monitoreo.

Se mantiene en alerta naranja por calor para el sur y el este de la provincia de Buenos Aires, incluye a buena parte del AMBA de la zona oeste y sur del GBA. Dentro de Buenos Aires esta alerta excluye a las localidades muy próximas al mar en el Partido de la Costa y del resto de las zonas de veraneo clásicas, con máximas en torno a los 30 °C este lunes 26. Además, el oeste de Entre Ríos y el sur de Córdoba y de Santa Fe también se mantienen en nivel naranja.

La provincia sigue bajo alerta por la ola de calor

Por otro lado, en alerta amarilla con persistencia de días de calor extremo se encuentra: el resto de la PBA, Misiones, Corrientes, este de Entre Ríos y de Chaco, sudeste de Santiago del estero, centro y norte de Santa Fe, y la mayor parte de la provincia de Córdoba.

El martes 27 de enero, el calor extremo con la circulación del norte abordando parte de la Patagonia, se expande y ocupa nuevamente un área mayor en el país.

Luego de un lunes donde el extremo norte patagónico y la franja este de la región mantuvo un alivio térmico, con valores máximos entre 17 y 23 °C, y algunos picos de hasta 29 °C en el extremo norte; el flujo del norte provocará un ascenso notable de la temperatura con máximas para el este de Río Negro y Chubut entre 30 y 37 °C; incluso, también alcanzando los 30 °C en el este de Santa Cruz.

Esta situación volverá a cambiar posterior al paso de un nuevo frente frío por el extremo sur, las máximas del miércoles 28 estarán más cercanas a los 20 °C que a los 30 °C, para el este de Santa Cruz y sudeste de Chubut.

En contraste, la franja oeste y noroeste de la Patagonia a partir del mismo miércoles 28, posterior a algunas lluvias aisladas, comenzará rápidamente a sentir el marcado ascenso de la temperatura, alcanzando esta semana hasta +34 °C en la zona próxima a los incendios forestales del noroeste de Chubut, lamentablemente, indica Meteored.

El pronóstico para la ciudad de Paraná

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional, que mantiene el alerta naranja para capital entrerriana, anuncia que seguirá la ola de calor, aunque pronostica algunos chaparrones en el transcurso de la mañana.

La temperatura máxima llegará hasta los 36 grados, con una mínima de 22 grados.

Estas máximas se mantendrán toda la semana, incluso hasta el lunes de la semana próxima, oscilando entre los 33 y 36 grados.