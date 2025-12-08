Atacó a su pareja con un cuchillo, lastimó a su beba y agredió a su suegra: está prófugo

REDACCIÓN ELONCE
Un hombre atacó con un cuchillo a su pareja y a su hija de un año y cinco meses. La víctima denunció el hecho en redes y el agresor permanece prófugo.
Un grave episodio de violencia familiar ocurrió este sábado en San Francisco Solano, partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires. Una joven de 22 años denunció que su pareja, Agustín Ramos, la atacó con un cuchillo y lastimó a su hija de apenas un año y cinco meses.
“Me empezó a ahorcar, me pegó piñas en la cara y agarró un cuchillo que estaba en la mesa de luz”, relató la víctima. Según su testimonio, la pequeña se acercó a la cama y el hombre “le rozó la carita con el cuchillo, cortándola”. La bebé recibió siete puntos en la cara, mientras que la madre fue atendida con dos puntos en la boca. “No sé cómo seguimos vivas”, escribió la joven en Instagram, compartiendo fotos de las lesiones.
Los padres de la víctima intentaron intervenir durante el ataque. La madre sufrió una fisura maxilofacial al defender a su hija y el padre logró esquivar un ataque del agresor, alcanzándolo con un golpe antes de que este escapara. La familia llamó inmediatamente a la Policía, que inició la búsqueda del sospechoso.
Búsqueda del agresor y pedido de justicia
El hombre, identificado como Agustín Alejandro Ramos, de 24 años, permanece prófugo y tiene pedido de captura. La causa está a cargo del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. La joven pidió justicia públicamente: “Mientras él está libre, yo no puedo dormir, no puedo respirar tranquila. Necesito que la Justicia actúe”.
El caso conmocionó a la comunidad y destaca la gravedad de los episodios de violencia de género y familiar en la región. La Policía Bonaerense continúa con la investigación y la búsqueda activa del agresor para garantizar la seguridad de la víctima y su familia.