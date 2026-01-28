Afiliados cuestionan el funcionamiento de OSER: “Cada vez aportamos más para recibir menos”

REDACCIÓN ELONCE
Tomás Caino, docente jubilado e integrante de la Asamblea de Afiliados, explicó a Elonce que "hay recortes de prestaciones, problemas con los prestadores. Hay falta de información y opacidad real. Hoy la obra social está en una nebulosa donde objetivamente nadie sabe de qué se trata”.
Afiliados reclaman a OSER mejoras en la atención y en la autorización de prestaciones, como así también de medicamentos.
Tomás Caino, docente jubilado e integrante de la Asamblea de Afiliados, explicó a Elonce que “nos hacemos eco de la preocupación de tantísimos entrerrianos afiliados a nuestra obra social. Hemos hecho distintas movidas en Paraná y en toda la provincia de distintos grupos que espontáneamente se manifiestan. En la última conferencia de prensa difundimos un documento donde quedaba en claro qué significó este cambio de IOSPER a OSER, que en realidad empeoró todo”.
Mencionó que “planteamos todo lo que significa la contradicción de esta gestión, todos los casos testigos que hemos podido presentar en la justicia con denuncias penales. Estamos verificando como cada vez aportamos más para recibir menos. Hay recortes de prestaciones, problemas con los prestadores. Hay falta de información y opacidad real. Hoy la obra social está en una nebulosa donde objetivamente nadie sabe de qué se trata”.
“Diputados de la provincia tienen en su haber un sinnúmero de pedidos de informes que no tienen respuesta. Hay recursos de amparo que llegan a la justicia, que tienen una probación y que no son respondidos como corresponde. Hay una imposibilidad de acceder a través de teléfonos que se han puesto y la gente se encuentra totalmente desesperada. Los propios empleados, y menos los afiliados, tienen información de cómo funciona todo esto”, denunció.
Por otra parte, indicó que “se suspendieron los sistemas de auditorías. Hay una nebulosa muy grande en lo que es la gerenciadora de medicamentos, ya que hay toda una historia. Se maneja vía virtual, no se compra aquí, se compra en Buenos Aires, de ahí mismo se realizan las auditorías y hay un agujero negro. Se violan pautas tales como el compre local. Hay denuncias ante la justicia por lo que significan algunos negociados evidentes, por ejemplo, con el tema prótesis. Tenemos evidencias sobre medicamentos o drogas que el hospital los paga uno y aquí se paga dos”.
“Ante la falta de información, salta la cuestión exacerbada por el castigo a los trabajadores de la obra social que han mostrado idoneidad y compromiso con la entidad y los afiliados. Nos estamos refiriendo al traslado de tres profesionales que estaban trabajando en el área contable de OSER y que hoy han sido movidas, descategorizadas de sus cargos. Estas mujeres son comprometidas, no como sucedió cuando se aprobó la ley del OSER, donde lamentablemente hubo mujeres de una facción política que habiendo tenido la posibilidad de defender la obra social la entregaron. Las mujeres comprometidas de las que hablo, que son contadoras, pusieron en la agenda pública la problemática de la obra social. Mostraron idoneidad, compromiso y empatía hacia los afiliados”, explicó.
Pidió que se termine “el oscurantismo y persecución, que estas mujeres retornen a sus funciones y solicitamos urgente convergencia de sectores involucrados”.
“Quienes deberían tener idea de lo que es la Ley OSER, no la tienen. Señalamos concretamente a sectores del área política, en funciones en la legislatura, y también a los sindicatos. Hay un área de comprometidos que antes tenían una representación, como los jubilados, Obras Sanitarias, municipales, judiciales, docentes, que teníamos un fusible por el cual acceder a determinado tipo de cosas. Hoy, el gobernador en base a la ley, es como que trasladó el Ministerio de Salud al OSER. No sabemos precisamente dónde van a parar nuestros aportes. El financiamiento de la obra social se ve resentido fundamentalmente por la forma en que se consideran las compensaciones salariales. Ahora están barajando aumentar un 3% del aporte a la obra social y ésta se está desguazando poco a poco y están barajando préstamos internacionales en dólares. Si los montos en negro que se incorporaron al salario hubiesen estado incorporados al básico, ese 3% hoy no sería el 3% que está, sino algo bastante más interesante”, dijo.
Mencionó que “el gobernador designa a dedo a un presidente y vicepresidente. El presidente ya lo conocemos, lo conoce el país, ya que ha tenido desempeño en otras obras sociales y así quedaron. El vicepresidente es el que está poniendo la cara. Hay dos vocales supuestamente para dibujar la representación de los obreros, que son representantes de UPCN y AGMER. El Poder Ejecutivo puede suspender al presidente y al vice, que tienen una vigencia de cuatro años, es decir que cuando el gobernador se va, ellos también. Los vocales, supuestamente obreros, cada dos años tienen que renovarse y existe posibilidad de que los expulsen antes si infringen o faltan a la información de situaciones secretas del instituto. El gobernador maneja la obra social como si fuese una caja de negocios”.
Comentó que en el último tiempo hubo “5000 amparos, los cuales son una erogación totalmente inconveniente. El clamor es que quienes están involucrados con mayor responsabilidad, como legisladores, sindicatos, confluyan en un espacio donde la información aparezca, donde los puntos de vista puedan ser expresados y donde los criterios distintos puedan confrontar. Así como estamos no tenemos garantizados para nada la dignidad y el futuro de la salud para el trabajador y su familia”.
Por otro lado, dio a conocer su experiencia respecto a las prestaciones y gestiones cuando la obra social era IOSPER. “Tuve ocho intervenciones, dos de ellas vinculadas al cáncer, y estoy vivo. Sé lo que significó la obra social para mí. Me juré acompañar, de la forma más empática posible, a todo aquel hermano, compañero y ciudadano que tenga que deambular porque no encuentra respuesta”, remarcó.
Hoy “hay un lío total en cuanto al abastecimiento de los medicamentos, hay ausencia y demora. Si tengo un tratamiento crónico no puedo esperar indefinidamente, no me pueden hacer ir y venir como si fuese un ser despreciable. Nuestra obra social es nuestro reaseguro, además mantenerla vigente es un mejoramiento del salario. Hay que tener muy en cuenta esto para tratar de avanzar y no dejar que siga el desguace de esta herramienta tan fundamental que es nuestra obra social IOSPER, que no se vende, se defiende”. Elonce.com