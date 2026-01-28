Avanza la mejora de caminos en Villaguay con reposición de ripio y material calcáreo

La Dirección Provincial de Vialidad continúa con tareas de conservación de caminos rurales en Villaguay, donde se intervienen trazas de uso productivo y social con el objetivo de mejorar la transitabilidad y sostener la conectividad de establecimientos agropecuarios, escuelas y centros de salud. Los trabajos se concentran en la zona de Zenón Roca y Lucas Sud Segunda, sobre la ruta provincial Nº 38 y caminos aledaños.

Las acciones forman parte del esquema de mantenimiento de la red secundaria y terciaria que el organismo vial ejecuta en distintos puntos del departamento Villaguay, en respuesta a la demanda de productores y vecinos que dependen de estas vías para sus actividades cotidianas.

Reposición de material y avance de obra

Según se informó oficialmente, las cuadrillas avanzan con la reposición de material calcáreo para consolidar la calzada y mejorar las condiciones de circulación, especialmente en sectores que habían sufrido desgaste por el tránsito pesado y las lluvias. En la misma jurisdicción ya se colocaron 2.954 metros cúbicos de ripio.

Obras viales en Villaguay.

Las tareas presentan un 85 por ciento de avance y apuntan a estabilizar la superficie de rodamiento, lo que permite reducir anegamientos y facilitar el paso de vehículos durante todo el año.

Plan integral para la red rural

Desde Vialidad indicaron que estas intervenciones se enmarcan en el programa de recuperación de caminos rurales que se desarrolla a escala provincial. El esquema prevé destinar el 100 por ciento del Impuesto Inmobiliario Rural a obras de conservación, con el aporte de más de 45.000 metros cúbicos de broza y una cantidad similar de ripio para distintos departamentos.

El plan continuará durante este año con nuevos frentes de trabajo distribuidos por zonas, con la finalidad de sostener la conectividad de la red caminera entrerriana y dar respuesta al tránsito vinculado a la producción, la salud y la educación en localidades como Villaguay