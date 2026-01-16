Vialidad avanza con financiamiento externo y obras en más de 800 kilómetros

El director administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Exequiel Donda, brindó precisiones sobre el avance de las gestiones para acceder a financiamiento internacional destinado a obras viales, tras mantener un nuevo encuentro de trabajo con el gobernador Rogelio Frigerio.

Se trató de la segunda reunión entre ambos funcionarios para profundizar el análisis técnico y financiero de los proyectos que la provincia busca presentar ante organismos de crédito externo. En diálogo con Elonce, Donda calificó al encuentro como clave y destacó que el financiamiento internacional es una prioridad para la actual gestión.

“Fue una reunión muy importante, sobre todo respecto al financiamiento internacional que se está intentando obtener, que es una tarea bastante compleja, pero que el gobernador nos pidió porque es de sumo interés para él. Es imprescindible que pongamos todo lo que tenemos para lograrlo. Estamos en camino a eso y creemos que vamos a andar bien”, expresó.

Negociaciones en marcha

El funcionario explicó que las gestiones se encuentran en una etapa avanzada y demandan un intenso trabajo técnico. En ese sentido, señaló que recientemente mantuvieron extensas reuniones con representantes de los organismos financieros.

“Ayer estuvimos justamente a la tarde en una reunión con uno de esos financiamientos, ya acordando las condiciones del contrato. Nos llevó no menos de seis horas, así que estuvimos muy abocados a que todo salga bien”, indicó.

Donda precisó que el principal organismo con el que se está trabajando es el Banco Interamericano de Desarrollo, al que definió como el financiamiento más importante en evaluación para obras viales en Entre Ríos. “Estamos trabajando para la muestra de elegibilidad, que sería ahora a fines de febrero. Hoy estamos abocados casi exclusivamente a la parte técnica”, remarcó.

Trabajo técnico y planificación

Según detalló, el proceso requiere estudios de campo, análisis de laboratorio y tareas de gabinete muy específicas. “Hay mucho estudio técnico y de campo. El equipo está respondiendo excelentemente bien y eso es para destacar, porque demuestra el interés en que esto vaya adelante”, sostuvo.

En cuanto a las obras en marcha, Donda mencionó la finalización de la obra de Pueblo Brugo, que se encontraba neutralizada al inicio de la gestión, y los avances en el acceso a Hernandarias, además del plan de bacheo que abarca cientos de kilómetros de rutas provinciales.

“Estamos interviniendo en más de 800 kilómetros de rutas y creemos que en marzo comenzaría el Grupo 2 de bacheo, que suma otros 220 kilómetros en el este de la provincia”, explicó. A ello se suman trabajos en rutas clave y el próximo inicio de la obra de acceso a Puerto Curtiembre.

Fortalecer Vialidad

Finalmente, Donda remarcó que el objetivo es dejar atrás la lógica de atender solo emergencias y avanzar hacia una planificación a largo plazo. “Queremos dar un salto de calidad, fortalecer Vialidad y hacerla más eficiente. Necesitamos planificar qué vamos a hacer en los próximos diez años y con qué recursos”, afirmó.

En ese camino, destacó la firma de convenios con gobiernos locales, la compra de maquinaria y equipamiento, y la incorporación de tecnología y personal técnico especializado. “El organismo tiene que tener un plan claro de acá para adelante, más allá de quién lo dirija”, concluyó.