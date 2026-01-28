 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Choque frontal en la ruta nacional Nº 8

Una mujer y su hija de 9 años fallecieron tras un siniestro vial

El fatal accidente ocurrió en la provincia de Buenos Aires, tras una colisión entre una motocicleta, en la que iban las víctimas y un auto.

28 de Enero de 2026
Las víctimas chocaron contra un auto

Una mujer de 31 años y su hija menor de edad, ambas oriundas de la localidad santafesina de Hughes, murieron este martes tras protagonizar un grave accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional Nº 8, a la altura del destacamento de la Policía Caminera de Colón, en la provincia de Buenos Aires.

 

De acuerdo a la información recabada en el lugar, el siniestro involucró a un automóvil Volkswagen Vento de color blanco, que circulaba en sentido Wheelwright–Colón, conducido por un hombre mayor de edad con domicilio en Venado Tuerto, y una motocicleta Guerrero CG 150 Queen en el que viajaban las víctimas en sentido contrario.

 

Por causas que son materia de investigación, se produjo una colisión que habría sido frontal. Como consecuencia del violento impacto, las ocupantes del rodado menor fallecieron prácticamente en el acto. Las víctimas fueron identificadas como Anahí C., de 31 años, y su hija, una niña de 9 años.

El conductor del automóvil fue trasladado al Hospital de Colón, donde recibió atención médica. Hasta el momento no se brindaron precisiones oficiales sobre su estado de salud, aunque en un primer momento se indicó que presentaba lesiones leves.

 

El tránsito sobre la Ruta Nacional 8 fue asistido, sin interrupciones totales, y se dispusieron desvíos preventivos para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

 

En el lugar intervinieron efectivos de Policía Vial, personal del Corredor Vial, Comando de Prevención Rural (CPR), Fiscalía y Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar con precisión la mecánica del siniestro. La causa quedó en manos de la Justicia, que continuará con la investigación.

