Allanaron una vivienda por robo y encontraron más de dos kilos de marihuana

Un operativo policial permitió detener a un hombre señalado por un violento asalto a un matrimonio en Caseros. En el allanamiento se incautaron un celular robado, ropa usada en el hecho y más de 2 kilos de marihuana.
Un operativo realizado en Concepción del Uruguay permitió avanzar en la investigación por un violento robo calificado y privación ilegítima de la libertad ocurrido horas antes en la localidad de Caseros. El procedimiento se efectuó a las 13.30 en una vivienda de calle 9 del Norte, bajo intervención de la fiscal María José Labalta.
Según informó la Policía, el caso se originó en la madrugada, cuando un matrimonio propietario de una distribuidora de lácteos ubicada sobre la Ruta 39 fue sorprendido por tres delincuentes encapuchados. Los asaltantes ingresaron por una ventana, redujeron al dueño del comercio y lo agredieron mientras le exigían dinero. Tras sustraer dos billeteras y un teléfono celular, escaparon en dos motocicletas.
Las tareas investigativas, sumadas a la rápida actuación judicial, permitieron identificar el domicilio de uno de los presuntos autores. Al ingresar al lugar, los efectivos notificaron a una mujer de 44 años que se encontraba en la vivienda y hallaron allí a su pareja, un hombre de 32 años.
El sospechoso presentaba una lesión que coincidía con las imágenes registradas por cámaras, donde se observaba a uno de los delincuentes rengueando al retirarse de la escena del hecho. Esa coincidencia fortaleció la hipótesis de su participación en el asalto.
Durante la requisa, el personal policial secuestró un teléfono Samsung Galaxy 03 perteneciente a la víctima, vestimentas presumiblemente utilizadas durante el asalto, una motocicleta 110 cc y un casco negro. Estos elementos serán peritados en el marco de la causa.
Además, se localizaron tres panes de marihuana con un peso total de 2.080 gramos, lo que constituye una infracción a la Ley de Estupefacientes. El hallazgo amplió el alcance del procedimiento, que también derivará en actuaciones por drogas.
El detenido quedó alojado en Alcaidía
Por disposición de la Justicia, el hombre de 32 años fue detenido y trasladado a la Sección Alcaidía de Concepción del Uruguay. La Policía informó que el operativo contó con la participación de la División Operaciones, Comisaría Tercera, Personal Motorizado y la División de Drogas Peligrosas.
La investigación continúa para dar con el paradero de los otros dos involucrados en el asalto.