Lanzaron la "Campaña del Juguete" en el barrio El Perejil: solidaridad y alegría para más de 100 niños

REDACCIÓN ELONCE
En el mes de la Navidad, la Campaña del Juguete en el barrio El Perejil, encabezada por Don Terremoto, busca recaudar juguetes para más de 100 niños. Solicitan donaciones de todo tipo y ofrecen tortas asadas.
El barrio El Perejil, bajo la organización de Don Terremoto y colaboradores, lanzó la "Campaña del Juguete" con un doble propósito: recolectar juguetes para más de 100 niños y ofrecer, a cambio de la donación, una deliciosa torta asada a la comunidad. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la iniciativa cobra un gran significado para las familias del barrio. "Es el deber de todo este mes de diciembre hasta que llegue la Navidad", señaló Gustavo de Santiago, quien lidera la campaña.
"Estamos en la esquina de calles Pablo Crausáz y Avenida Ejército, en la entrada del barrio Las Piedras, donde todos los días, desde las 17, los vecinos pueden venir a comprarnos", comentó.
Además de los clásicos juguetes como pelotas de fútbol, muñecas y zapatillas, se aceptan también otros artículos que puedan ser útiles para los niños, como bicicletas usadas, patines, monopatines, ropa, golosinas y jugos. La campaña se presenta como una forma de reunir a los vecinos en un acto de solidaridad para garantizar que más de 100 niños del barrio reciban un regalo de Navidad. "Estamos muy contentos, la gente se ha sumado desde diferentes puntos de la ciudad, y el apoyo ha sido increíble", agregó Don Terremoto.
Un evento lleno de sorpresas y alegría
El 19 de diciembre, el evento solidario tendrá un toque especial: el cantante Pastor de los Santos, conocido como "El Negro Ganador", se presentará en vivo para alegrar a los presentes con sus mejores canciones. "Va a estar aquí con todo su repertorio, y vamos a tener un escenario a partir de las 17", afirmó de Santiago, anunciando el espectáculo que promete ser un cierre memorable para la campaña.
Solidaridad y desafíos del barrio
En cuanto a los desafíos que enfrenta el barrio, Don Terremoto no dudó en señalar la falta de presupuesto para actividades deportivas y recreativas. "No hay transporte, no hay presupuesto para el deporte, pero eso no nos impide seguir trabajando por los chicos del barrio", subrayó. A pesar de estos obstáculos, la campaña sigue adelante con el apoyo de la comunidad, que se involucra de corazón para que todos los niños puedan disfrutar de una Navidad diferente.