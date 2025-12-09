Entró en vigencia en la provincia, la obligación de exhibir precios sin impuestos en los tickets

Con la nueva normativa que ya rigen en la provincia, comercios y prestadores deberán discriminar el impacto impositivo en cada ticket. Elonce accedió a los detalles de la medida, que busca mayor claridad para los consumidores.
El Gobierno de Entre Ríos informó que, tras la sanción y promulgación de la Ley Provincial Nº 11.232, comenzó a regir en todo el territorio el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor. La norma, publicada en el Boletín Oficial Nº 28.227, establece que los tickets y facturas deberán detallar el precio final que paga el consumidor, el valor neto sin impuestos y la discriminación de cada tributo incluido en la operación.
La adhesión al régimen nacional —conocido como Ley del Ticket— obliga a todos los comercios y prestadores de servicios a informar por separado el IVA, otros tributos indirectos nacionales y los impuestos provinciales como Ingresos Brutos y Profesiones Liberales. Cuando corresponda, deberá figurar la leyenda “precios sin impuestos”, de modo que el usuario pueda identificar con claridad la carga impositiva aplicada.
Detalles de la normativa
La ley dispone además que ningún bien o servicio financiado con recursos públicos podrá presentarse como “gratuito” sin aclarar que es sostenido con fondos provenientes de los contribuyentes. A su vez, invita a los municipios a adherir mediante ordenanzas para permitir la discriminación de tasas locales en los precios, ampliando así el alcance del esquema de transparencia.
Según precisaron desde el Ejecutivo, la implementación no implica nuevas cargas administrativas ni tributarias para el sector privado. Su objetivo es brindar información precisa al consumidor y mejorar la relación entre contribuyentes y Estado mediante mecanismos claros de identificación impositiva.
Declaraciones del gobernador Rogelio Frigerio
“El Estado tiene la obligación de transparentar y los consumidores el derecho de saber qué están pagando. Durante años los entrerrianos afrontaron precios sin conocer los impuestos incluidos. Esta ley nos permite ordenar, sincerar y dar previsibilidad”, señaló el gobernador Rogelio Frigerio.
El mandatario destacó que la medida forma parte del proceso de modernización administrativa: “Desde el primer día trabajamos para que el Estado deje de ser una carga y empiece a ser parte de la solución. Entre Ríos ya redujo impuestos en términos reales, ordenó sus cuentas y digitalizó procesos. Hoy damos un paso más en transparencia fiscal”.
Frigerio remarcó que la normativa busca facilitar información al consumidor sin generar costos adicionales: “Es importante que cada consumidor sepa qué está pagando. La transparencia fortalece la competencia, mejora la relación entre contribuyentes y Estado y ayuda a desarmar un sistema que históricamente castigó al que produce”.