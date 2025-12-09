 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales En Paso Cerrito

Procesaron a la mujer que fue detenida con 14 kilos de cocaína en ruta entrerriana

Según detallaron fuentes policiales, la mujer que transportaba 14 kilos de cocaína fue procesada y, además, la embargaron por 30 millones de pesos.

9 de Diciembre de 2025
La mujer detenida.
La mujer detenida. Foto: Archivo Elonce.

Según detallaron fuentes policiales, la mujer que transportaba 14 kilos de cocaína fue procesada y, además, la embargaron por 30 millones de pesos.

Una mujer miembro de la Policía Federal Argentina fue procesada con prisión preventiva por el delito de transporte de estupefacientes agravado por su rol como funcionaria pública. La decisión fue tomada por el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi y con la intervención de la Secretaría Penal ad hoc del Dr. Iñaki Bosch. La funcionaria quedó imputada bajo los artículos 5° inciso c) y 11 inciso d) de la Ley 23.737, que prevén penas más severas cuando el delito es cometido por integrantes de fuerzas de seguridad.

 

Según la investigación, la imputada prestaba funciones en la División Asuntos Internos de la Policía Federal, uno de los sectores encargados del control y supervisión interna de la fuerza. La paradoja y gravedad institucional del caso radican en que la acusada integraba el área responsable de velar por la transparencia y el comportamiento ético de los efectivos.

 

El arresto se produjo cuando la sospechosa trasladaba más de 14 kilogramos de clorhidrato de cocaína en un vehículo proveniente de la provincia de Misiones. Los investigadores creen que la droga tenía como destino final la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el conurbano bonaerense, dos circuitos habituales para la distribución de estupefacientes de alto valor económico.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Un cargamento millonario y un embargo por 30 millones de pesos

 

Además del procesamiento, la justicia ordenó un embargo por 30 millones de pesos sobre los bienes de la acusada. El monto fue fijado en función de la envergadura de la maniobra y del valor ilegal de la sustancia incautada. Según el aforo oficial, el cargamento secuestrado supera los 300 millones de pesos, lo que dimensiona la magnitud económica del presunto delito.

 

Los investigadores sospechan que la mujer no actuó sola y que formaba parte de una estructura de traslado y distribución de drogas que utilizaba rutas del noreste argentino para el abastecimiento de grandes centros urbanos. Por esta razón, la causa continúa en pleno desarrollo con nuevas medidas probatorias.

 

 

Entre las diligencias ordenadas se encuentran análisis de contenido digital, peritajes mecánicos sobre el vehículo utilizado y una serie de citaciones a personas que podrían estar vinculadas a la operación. Estas actuaciones serán fundamentales para determinar si existió una red más amplia operando detrás de la funcionaria.

 

La detención y los pasos a seguir en la causa

 

Tras ser procesada, la mujer fue trasladada a la Unidad Penal de Gualeguaychú, donde permanecerá alojada durante el período de prisión preventiva. Allí quedará a disposición del Juzgado, que continuará evaluando las pruebas para avanzar hacia la elevación a juicio. (Con información de Concordia Policiales)

Temas:

mujer Policía Federal cocaína Procesamiento
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso