Procesaron a la mujer que fue detenida con 14 kilos de cocaína en ruta entrerriana

Una mujer miembro de la Policía Federal Argentina fue procesada con prisión preventiva por el delito de transporte de estupefacientes agravado por su rol como funcionaria pública. La decisión fue tomada por el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi y con la intervención de la Secretaría Penal ad hoc del Dr. Iñaki Bosch. La funcionaria quedó imputada bajo los artículos 5° inciso c) y 11 inciso d) de la Ley 23.737, que prevén penas más severas cuando el delito es cometido por integrantes de fuerzas de seguridad.

Según la investigación, la imputada prestaba funciones en la División Asuntos Internos de la Policía Federal, uno de los sectores encargados del control y supervisión interna de la fuerza. La paradoja y gravedad institucional del caso radican en que la acusada integraba el área responsable de velar por la transparencia y el comportamiento ético de los efectivos.

El arresto se produjo cuando la sospechosa trasladaba más de 14 kilogramos de clorhidrato de cocaína en un vehículo proveniente de la provincia de Misiones. Los investigadores creen que la droga tenía como destino final la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el conurbano bonaerense, dos circuitos habituales para la distribución de estupefacientes de alto valor económico.

Foto: Archivo Elonce.

Un cargamento millonario y un embargo por 30 millones de pesos

Además del procesamiento, la justicia ordenó un embargo por 30 millones de pesos sobre los bienes de la acusada. El monto fue fijado en función de la envergadura de la maniobra y del valor ilegal de la sustancia incautada. Según el aforo oficial, el cargamento secuestrado supera los 300 millones de pesos, lo que dimensiona la magnitud económica del presunto delito.

Los investigadores sospechan que la mujer no actuó sola y que formaba parte de una estructura de traslado y distribución de drogas que utilizaba rutas del noreste argentino para el abastecimiento de grandes centros urbanos. Por esta razón, la causa continúa en pleno desarrollo con nuevas medidas probatorias.

Entre las diligencias ordenadas se encuentran análisis de contenido digital, peritajes mecánicos sobre el vehículo utilizado y una serie de citaciones a personas que podrían estar vinculadas a la operación. Estas actuaciones serán fundamentales para determinar si existió una red más amplia operando detrás de la funcionaria.

La detención y los pasos a seguir en la causa

Tras ser procesada, la mujer fue trasladada a la Unidad Penal de Gualeguaychú, donde permanecerá alojada durante el período de prisión preventiva. Allí quedará a disposición del Juzgado, que continuará evaluando las pruebas para avanzar hacia la elevación a juicio. (Con información de Concordia Policiales)