Confirmaron que la mujer detenida con 14 kilos de cocaína es agente de la Policía Federal

Una mujer permanece detenida y a disposición de la Justicia Federal tras el secuestro de más de 14 kilos de cocaína que trasladaba ocultos en un automóvil. El procedimiento ocurrió durante la madrugada del viernes en un control del Puesto Vial Paso Cerrito, dependiente de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, ubicado sobre la Ruta Nacional 14.

Desde la fuerza provincial informaron que la conductora del vehículo, un Ford Fiesta Kinetic, fue detenida para un control de rutina. Durante la inspección, los efectivos notaron irregularidades en los zócalos del automóvil, lo que motivó una revisión más exhaustiva junto a un can narcodetector. El animal marcó la posible presencia de estupefacientes, lo que derivó en el hallazgo de varios paquetes distribuidos en distintas partes del rodado.

Es de la Policía Federal Argentina

Con el avance de las primeras actuaciones, este viernes 28 de noviembre el Juzgado Federal de Concordia —a cargo de la jueza Analía Ramponi, con la intervención de la Secretaría Penal ad hoc del Dr. Iñaki Bosch— ordenó la detención de la mujer. Horas más tarde se confirmó que se trataba de María Florencia Méndez, de 29 años, integrante de la Policía Federal Argentina.

Fuentes consultadas precisaron que Méndez cumplía funciones en Asuntos Internos de la fuerza en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en los últimos meses figuraba administrativamente en situación de abandono de servicio, luego de dejar de presentarse repentinamente a su lugar de trabajo.

Actualmente permanece alojada en una comisaría de la ciudad de Chajarí, donde espera que la Justicia Federal defina su situación procesal luego de ser indagada el domingo por la magistrada.

El cargamento superaría los $50 millones

El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, destacó a Elonce que el procedimiento fue posible gracias a “la sapiencia” del personal del Puesto Caminero Paso Cerrito, que detectó que el vehículo presentaba “cierta irregularidad”. El funcionario subrayó además el impacto económico del cargamento incautado.

“Si eso lo cuantificamos en dinero, estamos hablando de más de 50 millones de pesos, porque son más de 12 millones de dosis acorde al estiramiento”, explicó González a Elonce al referirse al cálculo que se realiza sobre la base del fraccionamiento de la cocaína para su comercialización.

Investigación sobre el recorrido y origen de la droga

La causa se inició cuando la Policía de Entre Ríos detuvo la marcha del rodado que había partido desde Posadas, Misiones, con presunto destino final en la provincia de Buenos Aires. Tras el hallazgo, todo el material secuestrado fue remitido al Juzgado Federal para su correspondiente peritaje y análisis.

Tras el hallazgo, se desplegaron nuevas diligencias. “A raíz de eso se realizan diligencias, ofician a Gendarmería Nacional, trabaja en conjunto con Policía Entre Ríos y se realizan tres procedimientos en Posadas (Misiones) y en La Matanza (Buenos Aires)”, indicó González.

En esos operativos se incautaron elementos de interés para la causa. La mujer detenida, mayor de edad, fue indagada el domingo y continúa alojada a disposición de la Justicia. González aclaró que “la mujer no sería activo efectivo de Policía Federal Argentina, según su situación de revista”. (Con información de Concordia Policiales)