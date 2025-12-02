Secuestro de 14 kilos de cocaína en Ruta 14: la detenida sería agente federal y el millonario valor del cargamento

Secuestraron más de 14 kilos de cocaína en un control sobre Ruta 14.

Un procedimiento efectuado en horas de la madrugada del pasado viernes sobre la Ruta Nacional Nº 14 culminó con el secuestro de más de 14 kilos de cocaína y la detención de una mujer que conducía el vehículo donde se trasladaba la sustancia.

El operativo fue realizado por el personal del Puesto de Control Vial Paso Cerrito, dependiente de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de Entre Ríos, en el marco de los controles rutinarios desplegados en ese corredor vial estratégico.

Alrededor de las 03:15, los funcionarios detuvieron la marcha de un Ford Fiesta Kinetic que circulaba en sentido norte–sur. Su conductora, una mujer oriunda de la provincia de Buenos Aires, exhibió la documentación correspondiente, pero durante la inspección de rutina se advirtieron anomalías en uno de los zócalos del rodado, lo que despertó sospechas entre los uniformados.

El can antinarcóticos detectó la cocaína

Frente a la irregularidad detectada, se decidió llevar a cabo un control más específico con un can antinarcóticos, que inmediatamente marcó de manera positiva la posible presencia de sustancias prohibidas. Con la autorización de la Justicia Federal, se inició un procedimiento bajo los términos del Art. 230 bis del Código Procesal Penal, con participación de testigos civiles.

Los efectivos extrajeron del espacio señalado tres envoltorios rectangulares con material compatible con estupefacientes. Este indicio inicial derivó en la convocatoria de personal especializado de la División Drogas Peligrosas Federación, que continuó con la requisa del vehículo. Como resultado, se hallaron seis paquetes adicionales ocultos en la estructura interna del automóvil.

El cargamento supera los $315 millones

Todos los envoltorios fueron sometidos a reactivos químicos, que dieron positivo para clorhidrato de cocaína. En total, el pesaje superó los 14 kilos. Tras la confirmación, se procedió al secuestro del rodado, de la sustancia y de otros elementos de interés para la investigación.

La conductora quedó detenida a disposición del Juzgado Federal interviniente. Según indicaron fuentes policiales, la mujer se habría identificado como integrante de la Policía Federal Argentina, indicó Concordia Policiales. Sin embargo, aún se investiga si efectivamente pertenece a la fuerza.

La acusada quedó alojada por el presunto delito de transporte de estupefacientes, con un cargamento valuado en más de 315 millones de pesos, según la estimación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y la Dirección General de Aduanas.

En los próximos días, el Juzgado Federal definirá la situación procesal de la detenida.

Allanamientos en Misiones y Buenos Aires

A partir de los elementos recolectados en el procedimiento, se dispusieron diversas medidas judiciales. Durante la jornada del viernes se realizaron tres allanamientos: dos en Posadas (Misiones) y uno en el partido de La Matanza (Buenos Aires). Las diligencias estuvieron coordinadas por el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Analía G. Ramponi, con intervención del fiscal federal Dr. Iñaki Bosch.

Participaron operativamente la Dirección General de Drogas Peligrosas, la División Drogas Peligrosas Federación e Islas, y equipos de Gendarmería Nacional Argentina, entre ellos el Escuadrón Antidrogas de Lomas del Mirador y el Escuadrón 50 Posadas.

En los allanamientos se secuestraron estupefacientes, documentación relevante, elementos vinculados al transporte de drogas e información que permitirá profundizar la investigación. Además, se identificó a varias personas relacionadas con la organización sospechada.

Controles camineros

La provincia mantiene controles permanentes en corredores neurálgicos como la Ruta Nacional Nº 14, considerada una de las trazas más utilizadas para el traslado de mercancías ilícitas.

Las actuaciones seguirán bajo directivas del Juzgado Federal y se espera que en los próximos días se produzcan nuevas medidas vinculadas a la red detrás del transporte de la droga. (Con información de PER y Concordia Policiales)