Valúan en más de $50 millones al cargamento de 14 kilos de cocaína en Ruta 14

Una mujer permanece detenida y a disposición de la Justicia tras el secuestro de más de 14 kilos de cocaína que trasladaba ocultos en un automóvil. El procedimiento ocurrió durante la madrugada del viernes en un control del Puesto Vial Paso Cerrito, sobre la Ruta Nacional 14, dependiente de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de Entre Ríos.

Al respecto, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, valoró a Elonce que el procedimiento se concretó gracias a “la sapiencia” del personal policial del puesto caminero que advirtió que el vehículo Ford Fiesta Kinetic “tenía cierta irregularidad”.

González señaló que se dio intervención inmediata al Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Analía Ramponi, y al secretario penal ad hoc, Iñaki Bosch, quienes autorizaron el paso del perro detector de sustancias. En la inspección se constató que el vehículo tenía un doble fondo. “Dentro de ese doble fondo había unos envoltorios, tres con una sustancia blanquecina; una vez realizados los reactivos surge que es cocaína, más de 14 kilos”, detalló.

El jefe policial indicó además el impacto económico del cargamento. “Si eso lo cuantificamos en dinero, estamos hablando de más de 50 millones de pesos, porque son más de 12 millones de dosis acorde al estiramiento”, explicó.

Detenida tras control policial en Paso Cerrito (foto Policía de Entre Ríos)

Procedimientos en Misiones y Buenos Aires

Tras el hallazgo, se desplegaron nuevas diligencias. “A raíz de eso se realizan diligencias, ofician a Gendarmería Nacional, trabaja en conjunto con Policía Entre Ríos y se realizan tres procedimientos en Posadas (Misiones) y en La Matanza (Buenos Aires)”, indicó González.

En esos operativos se incautaron elementos de interés para la causa. La mujer detenida, mayor de edad, fue indagada el domingo y continúa alojada a disposición de la Justicia. González aclaró que “la mujer no sería activo efectivo de Policía Federal Argentina, según su situación de revista”.

Resultados y coordinación institucional

En la oportunidad, el jefe policial remarcó la importancia del trabajo conjunto. “Más allá de la voluntad de la Policía y de la perspicacia de un puesto caminero, también está el acompañamiento de la Justicia, porque si no nosotros no podríamos materializar este tipo de procedimientos”, sostuvo.

Recordó que este operativo se suma a los resultados obtenidos en el año. “La mayor incautación es de cocaína (más de 400 kg) y en relación a la marihuana, 336 kg”, indicó. También destacó que “se materializaron 27 millones de dosis en relación al trabajo de incautación”.

Valúan en más de $50 millones al secuestro de 14 kilos de cocaína en Ruta 14

“Es más eficaz la labor policial. Hay una coordinación fundamental: comunidad, Policía y Justicia para poder afrontar este desafío que es quitar la droga de la calle, la droga, el arma, combatir el delito”, añadió González.

Operativo Verano Seguro

Finalmente, González también se refirió al trabajo preventivo de cara a la temporada estival. “Entre Ríos tiene esa bondad de que cada localidad tiene su fiesta, sus corsos; es una provincia donde la gente viene a descansar, confía en la seguridad y en la tranquilidad”, afirmó.

Si bien el Operativo Verano Seguro no tiene fecha confirmada, explicó que se reforzará la presencia policial. “Se hace un despliegue en territorio para dar tranquilidad en lo cotidiano y en los eventos. Se incorporará más personal producto de los egresos y ese personal va a cumplir funciones de prevención y operativo”, indicó.