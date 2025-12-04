Video: un joven fue baleado en el rostro durante un ataque en un descampado

Un joven de 29 años fue baleado en el rostro durante un ataque perpetrado por cuatro personas en un descampado, en Concepción del Uruguay. Fue hospitalizado con lesiones de gravedad, y la Policía inició una investigación.
Un joven de 29 años resultó gravemente herido en la madrugada de este jueves tras ser atacado por un grupo de desconocidos en inmediaciones de la cancha de Don Bosco, en Concepción del Uruguay. El hecho fue advertido a la Policía por un hombre de 56 años, quien recibió la alerta de vecinos de que su hijo estaba siendo agredido en un descampado.
Según indicó el padre, tres hombres y una mujer golpearon al joven y, al llegar él al lugar, los agresores efectuaron disparos hacia su automóvil antes de huir. La víctima fue asistida y trasladada de urgencia al Hospital Urquiza, donde los profesionales médicos constataron un orificio compatible con una herida por arma de fuego en el rostro.
El informe médico determinó que el joven presentó una fractura de seno orbital derecho, con el proyectil alojado cerca del globo ocular, catalogando las lesiones como de carácter grave.
En tanto, la Policía inició actuaciones bajo las carátulas de “Lesiones Graves por Disparo de Arma de Fuego” y “Abuso de Armas”. En el lugar se secuestraron elementos de interés para la causa, mientras personal de Policía Científica e Investigaciones trabajó en la recolección de evidencia y en la reconstrucción del episodio.
Los investigadores buscaban determinar el móvil del ataque y la identidad de los agresores, en una zona donde también se relevaban testimonios de vecinos y posibles cámaras cercanas que pudieran aportar datos sobre la fuga del grupo.
El joven permanecía internado en observación, mientras avanzaban las diligencias judiciales y policiales para esclarecer el violento episodio.