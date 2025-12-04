Realizan 18 allanamientos simultáneos en cuatro ciudades por investigación de narcomenudeo

Un operativo de gran magnitud se lleva adelante en cuatro ciudades entrerrianas, con 160 policías y órdenes federales. Las acciones desplegadas apuntaron a estructuras vinculadas al narcotráfico en la provincia.
Realizan 18 allanamientos simultáneos en cuatro ciudades. Un operativo de gran escala se desarrolla este jueves en diferentes puntos de la provincia de Entre Ríos, donde fuerzas policiales llevan adelante 18 allanamientos simultáneos destinados a desarticular organizaciones vinculadas al narcotráfico. La acción conjunta se ejecutó en el marco de la Ley Nacional Nº 23.737, que regula los delitos relacionados con estupefacientes.
Según precisaron fuentes oficiales, participaron del procedimiento un total de 160 efectivos de la Policía de la Provincia. El despliegue se realizó bajo la órbita de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Uruguay, con la supervisión directa del jefe departamental, comisario mayor Esteban Allegrini.
Coordinación con la Justicia Federal
Las tareas operativas avanzaron con intervención del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del juez subrogante Hernán Viri. La causa tramita en la Secretaría Penal y Correccional Nº 1, conducida por el secretario José María Barraza, desde donde se emitieron las órdenes para los procedimientos simultáneos en las distintas locaciones.
De acuerdo con la planificación judicial y policial, los allanamientos se distribuyeron del siguiente modo: 13 en Concepción del Uruguay, 3 en Gualeguaychú, 1 en Basavilbaso y 1 en Rosario del Tala. Los operativos se ejecutaron de manera sincronizada durante la mañana, con personal táctico y grupos especializados.
Procedimientos en pleno desarrollo
Desde la Jefatura Departamental informaron que las diligencias continúan en curso y que se mantienen estrictas medidas de reserva mientras se analizan los elementos secuestrados y se determina el alcance de las presuntas estructuras criminales investigadas.
Como parte del operativo —uno de los más amplios del año en la región— se prevé que la Justicia Federal evalúe los resultados para determinar imputaciones y eventuales detenciones vinculadas al tráfico y comercialización de estupefacientes.