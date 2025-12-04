Martín Yeza presentó su libro “El Quinto Poder” en el Mirador TEC de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
En la noche del jueves, el diputado nacional Martín Yeza presentó en el Mirador TEC de Paraná su libro “El Quinto Poder”, una obra que plantea una reflexión profunda sobre cómo la tecnología y los nuevos liderazgos pueden transformar la democracia y mejorar la eficiencia del Estado.
Yeza, quien se mostró entusiasta con la acogida del evento, compartió con los asistentes el objetivo principal de su libro, que va más allá de ser solo una obra literaria, sino también una propuesta de cambio en la forma en que las instituciones públicas funcionan en Argentina y en el mundo. “Lo que el libro trata primero es una pregunta: ¿Esto es lo mejor que podemos ser o podemos funcionar mejor? Entonces, despejá esa X y es obvio que podemos funcionar mucho mejor”, expresó el autor en su charla con Elonce.
Transformación de la administración pública y ejemplos en Paraná
A lo largo de la presentación, Yeza destacó varios casos prácticos que demuestran cómo la innovación y la digitalización están mejorando los servicios públicos. Uno de los ejemplos más concretos fue el cambio implementado en la provincia de Entre Ríos, donde la administración logró transformar la burocracia a través de la digitalización de procesos.
En este sentido, el diputado mencionó el trabajo realizado por el equipo de Rogelio Frigerio en Paraná, quien, mediante la eliminación de la factura impresa, permitió un ahorro anual de 4.000 millones de pesos. Además, toda la documentación relacionada con los expedientes del Ministerio se ha digitalizado, lo que no solo mejora la eficiencia del sistema sino también optimiza el uso de los recursos públicos.
“Solo con haber eliminado la factura impresa, se ahorraron 4.000 millones de pesos por año y digitalizaron todo el Ministerio que tienen a su cargo y empezaron a trabajar todo con los expedientes de manera digitalizada. Eso requiere una cultura, un entrenamiento del empleado público, que redunda en un mejor servicio para los ciudadanos porque ahora en Entre Ríos no solamente se ahorran esos 4.000 millones de pesos que son potencialmente una escuela por año, sino que encima los servicios funcionan mejor”, explicó Yeza, refiriéndose a los logros alcanzados en la provincia.
Liderazgo, nuevos partidos y el futuro de la democracia
El diputado también abordó la necesidad de generar nuevos liderazgos políticos y una estructura de partidos políticos más eficientes, capaces de generar cambios significativos en las políticas públicas y en la forma en que se gestiona el Estado. En su libro, Yeza plantea que la implementación de nuevas tecnologías no solo mejora los procesos administrativos, sino que también puede crear una nueva versión de la democracia, más participativa y transparente.
“Lo siguiente es que si pasan todas estas cosas en estos lugares y la verdad ninguna idea es tan extraordinaria, son todas cosas que puede hacer cualquier ciudad, donde Paraná tiene un montón de gente talentosa como ellos están demostrando en este año y medio. Como entrerrianos, están llevando adelante un proceso de transformación fenomenal. Eso pasa en todas las ciudades. Entonces decís ¿Por qué no pasa en todas las ciudades? Líderes, ¿cuáles son? Y decís, ¿cómo vas a fabricar esos líderes? Necesitamos distintos partidos políticos. ¿Cómo hacemos nuevos partidos políticos? Eso lo contamos en el libro ‘El quinto poder’, donde básicamente decimos que las cosas pueden funcionar mejor y que todas estas tecnologías nos pueden ayudar a encontrar esta mejor versión de la democracia para los ciudadanos haciendo que los servicios funcionen mejor”, reflexionó Yeza.
En este contexto, el libro “El quinto poder” no solo presenta un análisis sobre la eficiencia en la gestión pública, sino también sobre cómo los ciudadanos pueden participar activamente en la construcción de una democracia más dinámica, moderna y adaptada a los tiempos que corren.
El Mirador TEC: Un espacio de innovación y colaboración
La presentación del libro tuvo lugar en el Mirador TEC, un espacio que simboliza el compromiso del gobierno de Entre Ríos con la innovación y la colaboración entre el sector público y privado. Este lugar, anteriormente destinado a oficinas públicas, se ha transformado en un centro de innovación donde confluyen el sector privado, las universidades y el Estado con el objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos mediante el uso de la tecnología.
“Estoy muy contento porque es la presentación de un gran libro, pero además de eso, es un amigo mío. Es un placer tenerte acá en Entre Ríos, particularmente en Paraná. Es un libro que trata algo que el gobernador nos pide permanentemente que impulsemos: la implementación de la tecnología para mejorarle la vida a la gente. Es algo que venimos haciendo desde la provincia y estamos en el Mirador TEC, que es un ejemplo de eso”, destacó Mauricio Colello, secretario General de la Gobernación de Entre Ríos, quien también destacó la relevancia de estos espacios para la mejora de los servicios y la calidad de vida en la región.
El futuro de la innovación en Entre Ríos: Mirador TEC y ConER Tech
Emanuel Gainza, secretario de Modernización de Entre Ríos, también destacó el impacto positivo de iniciativas como el Mirador TEC en el desarrollo de proyectos innovadores en la provincia. Según Gainza, este tipo de espacios son cruciales para seguir impulsando la digitalización de la administración pública y fomentar la colaboración entre el sector privado y el público.
“Tanto para Mauri como para mí estamos con un amigo que nos visita. Creo que lo que hoy pudimos compartir está vinculado a su libro y tiene que ver mucho con lo que estamos haciendo en Entre Ríos y eso nos motiva, estos ejemplos que dábamos recién, estos lugares como Mirador TEC y lo que hemos logrado con eventos como ConER Tech”, afirmó Gainza, haciendo referencia a la relevancia de la tecnología en la modernización de la provincia.
El libro y su venta en librerías y plataformas digitales
Tras la presentación, el libro “El quinto poder” estará disponible en todas las librerías del país, y también podrá adquirirse en plataformas digitales como Mercado Libre.