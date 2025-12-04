El detenido por el crimen en Bajada Grande se negó a declarar y le impusieron prisión preventiva

En una medida cautelar adoptada este jueves, la jueza de Garantías Paola Firpo dispuso el arresto preventivo de Hugo Eduardo Enríquez, de 37 años, acusado de asesinar a Gustavo Gabriel González en un hecho ocurrido en Bajada Grande. El acusado permanecerá detenido durante un período de 60 días en la Unidad Penal Nº1, mientras avanza la investigación sobre el crimen que conmocionó a la comunidad.

La medida fue solicitada por el fiscal Laureano Dato, quien argumentó la necesidad de una detención preventiva como parte de la investigación. Según el fiscal, esta es una de las medidas más gravosas que se puede aplicar para garantizar la presencia del acusado durante el proceso y evitar cualquier obstrucción en el curso de la causa.

De acuerdo con los testimonios recopilados durante la investigación, González vivía en la casa de Enríquez, ubicada en Bajada Grande, donde el acusado le ofreció alojamiento. Testigos han manifestado que, a pesar de algunas tensiones económicas, las razones detrás del crimen estarían relacionadas con factores más personales y vinculados directamente a la convivencia entre ambos.

Motivos del crimen y detalles de la convivencia

Si bien algunos testimonios mencionaron que la víctima podría haber tenido deudas económicas con el acusado, las autoridades aún no han confirmado si este fue el motivo principal del homicidio. Enríquez y González compartían una relación de cercanía, lo que llevó a los investigadores a considerar que el móvil podría estar vinculado a disputas personales derivadas de esa convivencia.

Los investigadores también han detallado que, en los últimos días antes del crimen, se habrían producido situaciones tensas en el hogar de Enríquez, lo que despertó las sospechas de los vecinos y allegados a la víctima. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, se cree que la discusión entre ambos pudo haberse intensificado hasta derivar en un trágico desenlace.

El arresto preventivo de Enríquez es parte de las diligencias procesales que buscan esclarecer los detalles del asesinato. Aunque aún no se ha definido si el crimen fue premeditado, los investigadores apuntan a que el acusado actuó bajo circunstancias violentas. (Con información de Javier Aragón)