Crimen en Bajada Grande y hallazgo en el río: hay un detenido por el crimen y será imputado

Tras el hallazgo del cuerpo de Gabriel González en Bajada Grande, la División Homicidios llevó adelante procedimientos y detuvo a un hombre de 37 años. Elonce confirmó que el detenido será imputado este jueves.

3 de Diciembre de 2025
Investigación por homicidio tras el hallazgo de un cuerpo en el río.
Investigación por homicidio tras el hallazgo de un cuerpo en el río. Foto: (Elonce).

Personal policial de la ciudad de Paraná, realizó este miércoles, allanamientos y detuvo a un sujeto, en el marco de la investigación por el cuerpo de un hombre que fue hallado este martes a orillas del río Paraná.

Tal como dio cuenta Elonce, en horas del mediodía, un pescador que andaba por la zona del Camino Costero, en Bajada Grande, encontró un cuerpo sin vida a orillas del río y de inmediato dio aviso a la policía.

En la zona se montó un amplio operativo para realizar las diligencias correspondientes. Los efectivos trabajaron en la costa para el proceso de identificación del fallecido y determinar en qué circunstancias ocurrió su muerte.

Este miércoles, según pudo saber Elonce, se confirmó la identidad del hombre encontrado en el río y con signos de haber sido asesinado. Según indicaron fuentes policiales, se trata de Gabriel González, de 34 años. Además, se pudo conocer que detuvieron a un hombre.

 

Conflictos personales previos

 

Al establecerse que se trató de una “muerte violenta”, se dio intervención a la División Homicidios. Si bien se esperan los resultados de la autopsia que se realizará en la morgue de Oro Verde, el jefe de Homicidios de la Policía de Entre Ríos, Miguel Delavalle, indicó a Elonce que el cuerpo de González presentaba “varias heridas en la parte superior del tórax”, posiblemente entre ocho y diez.

Una de las principales líneas investigativas apunta a que la posible víctima atravesaba situaciones de conflicto con terceros debido a problemas frecuentes por dinero y episodios de agresividad. Pero todo es materia de investigación.

 

En el marco de la investigación, la División Homicidios, llevó adelante una serie de allanamientos en Bajada Grande, específicamente en la zona de Baxada del Paraná y Pasillo C, en busca de elementos y pruebas que permitan esclarecer las circunstancias del crimen.

 

El detenido será imputado

 

Fuentes policiales confirmaron a Elonce se detuvo a un hombre de 37 años en la casa donde se realizó el allanamiento. Los investigadores explicaron que la vivienda era frecuentada por la víctima y señalaron que, entre el detenido y González, no hay relación de parentesco.

 

En referencia al detenido en el marco de la investigación por el crimen de Gabriel González, fuentes del caso, confirmaron que el hombre será imputado este jueves , mientras continúan las tareas para reunir pruebas que permitan avanzar en la causa.

Temas:

Bajada Grande Camino Costero Paraná allanamientos Detenido
