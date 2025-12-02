Cuerpo hallado en el río Paraná: confirman que el hombre fue asesinado y es de Bajada Grande

Un grave hecho conmocionó este martes al mediodía en la zona del Camino Costero, en Bajada Grande, donde un pescador encontró el cuerpo sin vida de un hombre flotando en las aguas del río Paraná. Tras el hallazgo, el hombre dio inmediato aviso a la Policía, que llegó al lugar junto a personal de la Dirección Criminalística y de la Policía Científica para realizar las primeras diligencias.

Los efectivos trabajaron en la costa para iniciar el proceso de identificación del fallecido y determinar en qué circunstancias ocurrió su muerte. Según se adelantó a Elonce, el cuerpo presentaba visibles signos de violencia, lo que motivó la intervención de la División Homicidios y otros equipos especializados.

“Se trataría de una muerte violenta”

En horas de la tarde, el comisario Horacio Blason, Director de Investigaciones e Inteligencia Criminal, brindó precisiones a Elonce sobre el estado de la causa y las pericias en desarrollo. El funcionario policial confirmó que la muerte habría ocurrido por causas violentas y si bien, no precisó las causas, había trascendido que el cuerpo presentaba heridas compatibles con varias puñaladas en la zona del tórax.

“El lugareño lo divisa en el río, y llama a la policía. La Prefectura lo traslada hacia la costa”, explicó Blason al detallar los primeros momentos tras el hallazgo.

“El médico constata que el fallecimiento podría ser por causas violentas, pero por el momento, no se puede confirmar cómo murió, hasta realizar la autopsia correspondiente”, precisó el funcionario policial a Elonce y afirmó que “el cuerpo fue trasladado hacia la morque para realizar el análisis”.

El comisario indicó, además, que varias personas se acercaron a aportar información sobre la posible identidad de la víctima. “Estaríamos en condiciones de conocer quién sería la persona, y se trataría de un hombre de entre 30 y 40 años”, afirmó, aunque no confirmó la identidad de la víctima.

También añadió que “el hombre hallado muerto en el río sería de la zona, estaría en situación de calle. Los familiares, que se domicilian en Bajada Grande, sabían que se encontraba en la zona, pero no lo veían hacía un mes”. Según los dichos recabados, “la última persona que lo vio fue hace tres días”.

Consultado sobre los objetos encontrados, Blason precisó que la víctima solo tenía puesta su ropa. Descartó también que hubiese un ancla u objeto pesado sujeto al cuerpo, y explicó que lo observado al retirarlo del río podría haber sido “alguna maleza o rama”.

En cuanto al tiempo que permaneció en el agua, sostuvo que el médico no brindó estimaciones y que será la autopsia la que determine las horas transcurridas desde el fallecimiento.

Testimonios de vecinos

Una vecina del lugar, cuñada del pescador que encontró el cuerpo, dialogó con Elonce y brindó detalles sobre el aspecto del fallecido. Aseguró que se trataba de un hombre “con barba, que tiene una remera roja y su mano sobre el pecho”.

“Habíamos venido al rancho de mi papá y mi cuñado salió a recorrer el espinel; fue ahí que encontró el cuerpo flotando en el río. Es un hombre de unos 40 años”, relató. La mujer también señaló que el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición, “quizás de una o dos semanas”.

Sobre la vestimenta, detalló: “Tenía una remera roja, un pulóver azul y gris, pantalón negro y con barba”, elementos que, según indicó, podrían ayudar en la identificación formal.

La investigación continúa

Mientras avanza la autopsia que permitirá establecer la causa concreta de la muerte y determinar la data del fallecimiento, la Policía trabaja sobre distintas líneas investigativas. La hipótesis de un homicidio se mantiene firme debido a las lesiones detectadas en el cuerpo.

Los investigadores buscan reconstruir los últimos movimientos del hombre y determinar si hubo intervención de terceros. En paralelo, intentan contactar plenamente a los familiares para avanzar en la identificación oficial.