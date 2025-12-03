Cuerpo hallado en el río Paraná: se trataría de un hombre que tendría conflictos por dinero y agresiones

Cuerpo hallado en el río Paraná: Se trataría de un hombre que tenia conflictos por dinero y agresion

La investigación por el cuerpo sin vida de un hombre encontrado este martes en las aguas del río Paraná continúa avanzando. El hallazgo fue realizado por un pescador en la zona del Camino Costero, en Bajada Grande, desde donde se dio aviso inmediato a la Policía.

El Director de Investigaciones e Inteligencia Criminal, comisario Horacio Blason, brindó precisiones a Elonce y confirmó que se trata de una muerte violenta. Si bien evitó detallar el mecanismo del crimen, trascendió que el cuerpo presentaba múltiples heridas compatibles con puñaladas en la zona del tórax.

“Una vez que retiran el cuerpo del agua, se constata que estamos hablando de una muerte violenta, porque presentaba una serie de cortes a la altura del tórax, parte superior”, explicó Blason.

Desde que se conoció el hecho, varias personas se acercaron para aportar datos sobre la posible identidad del fallecido. Según explicó Blason, “estaríamos en condiciones de conocer quién sería la persona, y se trataría de un hombre de entre 30 y 40 años”, aunque aclaró que la identidad aún no fue confirmada.

Por su parte, el jefe de Homicidios de la Policía de Entre Ríos, Miguel Delavalle, señaló que familiares de un hombre que no era visto desde hacía al menos dos días se acercaron al lugar del hallazgo. “Dieron unas descripciones, las cuales fueron corroboradas en el lugar y serían coincidentes. Si bien científicamente no podemos decir que se trata de una persona específica, empezamos a trabajar sobre esa posibilidad”, indicó.

Conflictos personales previos

Una de las principales líneas investigativas apunta a que la posible víctima atravesaba situaciones de conflicto con terceros. Delavalle informó que, de confirmarse la identidad, se trataría de “una persona que no tenía un lugar fijo de paradero” debido a problemas frecuentes por dinero y episodios de agresividad.

“Sabemos que, por estos problemas, exigencias de dinero continuas o que se ponía agresivo, había sido retirado del domicilio. Estuvo parando en algunos lugares. Se nos dificulta, por esa condición, saber dónde se estuvo moviendo y con quién, pero es la tarea que estamos realizando”, explicó el jefe de Homicidios.

Asimismo, señaló que la víctima “habría tenido conflictos con varias personas”, por lo que el equipo investigador analiza los perfiles y vínculos de quienes podrían estar involucrados.

Las heridas que presentaba el cuerpo

Consultado sobre la cantidad de lesiones que tenía el hombre, Delavalle indicó que el médico policial constató “varias heridas en la parte superior del tórax”. Aunque no confirmó el número exacto, señaló que serían múltiples, posiblemente entre ocho y diez. (Fuentes: Elonce y La Voz)