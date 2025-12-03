 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Confirmaron la identidad del cuerpo hallado a orillas del río en Bajada Grande

Desde la Policía confirmaron a Elonce, la identidad del hombre que fue hallado a orillas del río Paraná, en la zona de Bajada Grande. Se esperan los resultados de la autopsia.

3 de Diciembre de 2025
Se confirmó la identidad del hombre hallado en Bajada Grande
Se confirmó la identidad del hombre hallado en Bajada Grande

REDACCIÓN ELONCE

Desde la Policía confirmaron a Elonce, la identidad del hombre que fue hallado a orillas del río Paraná, en la zona de Bajada Grande. Se esperan los resultados de la autopsia.

Confirmaron la identidad del hombre hallado a orillas del río Paraná. Vale recordar que este martes en horas del mediodía, un pescador que andaba por la zona del Camino Costero, en Bajada Grande de la ciudad de Paraná, encontró un cuerpo sin vida a orillas del río y de inmediato dio aviso a la policía.

 

En la zona se montó un amplio operativo con personal de la Dirección Criminalística y de la Policía Científica para realizar las diligencias correspondientes.

Los efectivos trabajaron en la costa para el proceso de identificación del fallecido y determinar en qué circunstancias ocurrió su muerte. Al establecerse que se trató de una “muerte violenta”, se dio intervención a la División Homicidios.

 

Este miércoles, según pudo saber Elonce, se confirmó la identidad del hombre: Gabriel González.

 

Si bien se esperan los resultados de la autopsia que se realizará en la morgue de Oro Verde, el jefe de Homicidios de la Policía de Entre Ríos, Miguel Delavalle, indicó que el cuerpo de González presentaba “varias heridas en la parte superior del tórax”, posiblemente entre ocho y diez.

Conflictos personales previos

Una de las principales líneas investigativas apunta a que la posible víctima atravesaba situaciones de conflicto con terceros debido a problemas frecuentes por dinero y episodios de agresividad. Pero todo es materia de investigación.

Temas:

cuerpo Bajada Grande identidad río Paraná hallazgo Camino Costero
