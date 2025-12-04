Taxista perdió el control del auto y chocó contra una columna de alumbrado

En horas del mediodía de este jueves se registró un siniestro vial en calle Coldaroli, entre Maipú y Lucas González, de la ciudad de Concordia que dejó como saldo a un taxista lesionado.

Según se informó, un taxi Fiat Siena blanco, conducido por un hombre de 73 años, impactó de frente contra una columna de alumbrado público ubicada en el cantero central de la arteria.

Luego del choque, personal de emergencias asistió al conductor, quien presentaba heridas visibles. Fue trasladado al Hospital Masvernat, donde los profesionales de guardia le diagnosticaron un traumatismo en la zona de la nariz y politraumatismos leves.

Las autoridades trabajaron en el lugar para determinar las causas que llevaron al conductor a perder el control del vehículo. El tránsito estuvo parcialmente restringido mientras se realizaban las actuaciones de rigor y se retiraba el automóvil de la calzada.