 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Concordia

Taxista perdió el control del auto y chocó contra una columna de alumbrado

Un hombre de 73 años fue hospitalizado tras perder el control de su taxi y chocar contra una columna de alumbrado en la ciudad de Concordia. 

4 de Diciembre de 2025
Taxista chocó contra una columna de alumbrado
Taxista chocó contra una columna de alumbrado

Un hombre de 73 años fue hospitalizado tras perder el control de su taxi y chocar contra una columna de alumbrado en la ciudad de Concordia. 

En horas del mediodía de este jueves se registró un siniestro vial en calle Coldaroli, entre Maipú y Lucas González, de la ciudad de Concordia que dejó como saldo a un taxista lesionado.

 

Según se informó, un taxi Fiat Siena blanco, conducido por un hombre de 73 años, impactó de frente contra una columna de alumbrado público ubicada en el cantero central de la arteria.

Luego del choque, personal de emergencias asistió al conductor, quien presentaba heridas visibles. Fue trasladado al Hospital Masvernat, donde los profesionales de guardia le diagnosticaron un traumatismo en la zona de la nariz y politraumatismos leves.

 

Las autoridades trabajaron en el lugar para determinar las causas que llevaron al conductor a perder el control del vehículo. El tránsito estuvo parcialmente restringido mientras se realizaban las actuaciones de rigor y se retiraba el automóvil de la calzada.

 

Temas:

Choque Concordia taxista Columna
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso