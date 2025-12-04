Choque en ruta 20: aclaran que el camión chocado por automovilista estaba estacionado sobre la dársena

Un conductor fue asistido durante la madrugada de este jueves luego de que la camioneta en la que circulaba quedara incrustada en la parte trasera de un acoplado estacionado en la dársena de la ruta provincial 20, en el tramo que une Urdinarrain con Gualeguaychú, frente a la estación de servicio Gulf.

“La parte delantera de la camioneta EcoSport quedó incrustada en la parte trasera del acoplado de un camión, que estaba estacionado en la dársena, sobre la ruta provincial 20”, confirmó a Elonce el segundo jefe de la comisaría de Urdinarrain, Hernán Cejas.

Indicó que, pese a la magnitud del daño en el rodado, el conductor (oriundo de Basavilbaso) “no revistió heridas gravedad” y viajaba solo desde Urdinarrain.

Tras el accidente, el hombre fue trasladado al hospital, donde quedó en observación, debido a las heridas y contusiones que sufrió por el impacto.

Cejas destacó que la posición en la que quedó la camioneta evitó consecuencias mayores. “La EcoSport tuvo una inclinación y el habitáculo del conductor quedó casi intacto. Si hubiera viajado una persona acompañante, sí hubiera ocurrido una situación diferente”, planteó.

Investigación y condiciones de visibilidad

Consultado sobre las causas del choque, el comisario afirmó que aún no estaban establecidas; aclaró que la visibilidad era adecuada y "no había ninguna condición que ocasionara alguna distracción”, aseguró.

En ese sentido, Cejas confirmó que el acoplado estaba detenido fuera de la traza principal. “El camión estaba estacionado sobre la dársena”, dijo. No obstante, añadió que “habría que corroborarlo bien” para determinar si estaba permitido el uso del espacio para la detención. “Normalmente lo utilizan, porque hay una parte de ingreso hacia la estación de servicio y se ocupa como salida del acceso de Urdinarrain”, precisó.

Automovilista chocó contra un camión estacionado sobre Ruta 20

El chofer del camión no se encontraba dentro del vehículo al momento del siniestro. Según relató Cejas, al regresar “quedó sorprendido por el impacto y por la persona que estaba en el interior del rodado”.