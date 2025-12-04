Automovilista chocó contra un camión estacionado: fotos del tremendo impacto

Una camioneta terminó incrustada en la parte trasera de un acoplado estacionado sobre Ruta Provincial 20, en la madrugada de este jueves. El conductor fue asistido y trasladado al hospital, mientras la calzada permaneció momentáneamente cortada por las pericias.
Un violento accidente de tránsito se registró minutos antes de las 3 de la madrugada de este jueves sobre Ruta Provincial 20, en el tramo que une Urdinarrain con Gualeguaychú, frente a la estación de servicio Gulf ubicada en la conocida curva. Según informaron fuentes policiales, una Ford EcoSport terminó incrustada de frente contra la parte trasera de un acoplado que permanecía estacionado en la dársena de la ruta.
El fuerte impacto provocó importantes daños en la parte delantera del vehículo menor y generó la inmediata intervención de los servicios de emergencia.
El conductor de la camioneta, un hombre de 52 años oriundo de Basavilbaso, fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al hospital local en ambulancia para recibir atención médica.
En tanto, el conductor del camión —un hombre de 35 años de Concepción del Uruguay— resultó ileso, dado que no se encontraba dentro del rodado al momento del choque.
Desde el hospital informaron que el conductor presentaba politraumatismos leves y heridas cortantes en el rostro, aunque sin riesgo vital. Permaneció en observación durante la madrugada, en el marco de las evaluaciones médicas de rutina tras el fuerte impacto. (Elonce y R2820)