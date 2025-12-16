Mujer denunció que fue encerrada y golpeada por su ex pareja en Paraná

Durante la tarde de este martes, una mujer de 45 años se presentó en la Comisaría Cuarta para radicar una denuncia por un grave episodio de violencia de género ocurrido en un domicilio de calle Pringles, en la ciudad de Paraná.

Según relató ante las autoridades, desde el 12 de diciembre su ex pareja la mantenía encerrada en la vivienda, impidiéndole salir y sometiéndola a agresiones físicas y psicológicas.

Esta situación se prolongó durante varios días, hasta que la mujer aprovechó un momento en el que el agresor no estaba en la vivienda, logró salir y pedir ayuda. De inmediato se dirigió a la dependencia policial, donde expuso lo sucedido y solicitó intervención.

Mientras la mujer realizaba la denuncia en la comisaría, el hombre señalado como agresor se presentó en el lugar. Ante esta situación, el personal policial procedió a demorarlo de manera preventiva.

Las autoridades dieron aviso al fiscal interviniente, quien dispuso la detención del individuo, que quedó a disposición de la Justicia tras ser trasladado a la Alcaidía de Tribunales, donde permanecerá alojado mientras avanza la investigación.

Botón antipánico

En otro hecho, personal de la Comisaría Sexta se trasladó a una sala de juegos ubicada en calle Galán, tras la activación de un botón antipánico.

Al llegar al lugar, los efectivos dialogaron con una mujer que informó haber ingresado a la sala y momentos después, observar a su ex pareja entrar, con quien tiene medidas vigentes de restricción de acercamiento.

Ante esta situación, el fiscal interviniente dispuso la detención del hombre quien fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales.