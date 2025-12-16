Quién era el bombero que murió tras haber sido atropellado

Un bombero murió y otros tres están graves después de ser atropellados mientras combatían un incendio en un basural al costado de la ruta en El Palomar.

La tragedia ocurrió anoche, cerca de las 21, en el cruce de Avenida Márquez y Ruta 201, en una zona transitada al límite de los partidos bonaerenses de Morón y Tres de Febrero.

Dos de los bomberos heridos fueron trasladados de urgencia a los hospitales Bocalandro y Carrillo de Ciudadela, en Tres de Febrero; y el restante está en el Güemes de Haedo. Todos permanecen internados con pronóstico reservado.

Mientras que el cuarto bombero murió en el accidente. La víctima fatal fue identificada como Matías Di Paolo.

Matias Di Paolo era de Villa Bosch y trabajaba en el cuerpo de Bomberos Voluntarios de 3 de Febrero desde hace poco más de dos años.

“Dipa”, como lo conocían tanto sus amigos como sus compañeros de trabajo, era fanático de Boca Juniors y un apasionado por su vocación de ser bombero.

En sus redes sociales compartía numerosas fotos de su actividad en el cuartel y en marzo de este año hizo una publicación que deja en evidencia lo mucho que amaba su oficio.

“Dos años viviendo una de las cosas más lindas de mi vida”, escribió junto a imágenes en las que se lo ve con el uniforme de bombero.

Desde la cuenta oficial de Instagram del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 3 de Febrero publicaron un comunicado lamentando lo sucedido.

“Tus amigos, tu familia y tus camaradas te despedimos con dolor, reconociendo tu sacrificio y dedicación al servicio”, escribieron.

Por su parte, en la cuenta de Facebook de Bomberos Voluntarios de Gral San Martín, hicieron una sentida publicación.

“Queremos expresar nuestro profundo dolor y condolencias por el fallecimiento del Bombero Matías Di Paolo, numerario del destacamento de El Palomar perteneciente a Bomberos Voluntarios de 3 de Febrero, caído en cumplimiento del deber”, manifestaron.

En el cierre del comunicado, agregaron: “Acompañamos en este difícil momento a Familiares, compañeros y amigos. QEPD. Acompañamos a Nuestra Institución Hermana en su dolor”.