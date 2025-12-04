 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Ocurrió a la altura de Ceres, Santa Fe

Detuvieron a dos pasajeros con 180 cápsulas de cocaína dentro de sus cuerpos

Dos hombres de nacionalidad boliviana fueron detenidos en Ceres tras un control de Gendarmería. En el hospital, ambos expulsaron 180 cápsulas de cocaína que llevaban en el estómago.

4 de Diciembre de 2025
Las cápsulas de cocaína
Las cápsulas de cocaína

Dos hombres de nacionalidad boliviana fueron detenidos en Ceres tras un control de Gendarmería. En el hospital, ambos expulsaron 180 cápsulas de cocaína que llevaban en el estómago.

Dos ciudadanos bolivianos que viajaban en un tour de compras desde Orán hacia Buenos Aires fueron detenidos en un control sobre la Ruta Nacional 34, en Santa Fe, luego de que uno de ellos comenzara a vomitar cápsulas de droga. Ambos fueron trasladados al hospital de Ceres, donde expulsaron un total de 180 bochas de cocaína y quedaron internados bajo custodia.

 

Los pasajeros fueron detenidos en Ceres, departamento San Cristóbal, luego de que personal de Gendarmería Nacional detectara que transportaban cápsulas de cocaína en sus estómagos. El operativo se desarrolló durante un control de Prevención Activa sobre un colectivo de tour de compras que había partido desde Orán, provincia de Salta, con destino a Buenos Aires.

 

Según informaron los gendarmes del Escuadrón de Seguridad Vial Rafaela -sección Seguridad Vial Ceres-, durante la verificación de documentación observaron a dos pasajeros sentados uno al lado del otro en evidente estado de descompostura. Al solicitarles sus documentos, uno de ellos comenzó a vomitar cápsulas revestidas en goma, lo que motivó su inmediato descenso del vehículo junto a su acompañante.

 

Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital regional de Ceres, donde se les practicaron estudios con monitoreo abdominal.

Detuvieron a dos &ldquo;mulas&rdquo; con 180 c&aacute;psulas de coca&iacute;na en un colectivo a la altura de Ceres
Detuvieron a dos “mulas” con 180 cápsulas de cocaína en un colectivo a la altura de Ceres

En presencia de personal médico y de Gendarmería, cada uno expulsó 90 cápsulas de cocaína, sumando un total de 180 bochas. Los agentes destacaron que una sola ruptura de estas cápsulas en el estómago habría puesto en riesgo inminente la vida de los involucrados, comúnmente utilizados como “mulas” para el transporte de estupefacientes

 

Tras confirmar el contenido mediante narcotest, que arrojó resultado positivo para cocaína, los dos hombres fueron identificados como A.R.R. y S.Q.C. y quedaron detenidos bajo custodia permanente mientras permanecen internados. La sustancia secuestrada fue asegurada ante testigos y puesta a disposición de la Justicia.

 

La Jefatura de la Región II de Gendarmería informó el procedimiento al fiscal federal de turno en Rafaela, quien dispuso que ambos continúen privados de su libertad, sean formalmente identificados y se les forme causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737.

 

Las autoridades remarcaron que este tipo de controles forma parte de las acciones de Prevención Activa desarrolladas en puntos estratégicos de tránsito, especialmente en rutas utilizadas para el transporte ilegal de drogas.

Temas:

cocaína Ceres Santa Fe mulas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso