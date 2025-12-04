Detuvieron a dos pasajeros con 180 cápsulas de cocaína dentro de sus cuerpos

Dos hombres de nacionalidad boliviana fueron detenidos en Ceres tras un control de Gendarmería. En el hospital, ambos expulsaron 180 cápsulas de cocaína que llevaban en el estómago.
Dos ciudadanos bolivianos que viajaban en un tour de compras desde Orán hacia Buenos Aires fueron detenidos en un control sobre la Ruta Nacional 34, en Santa Fe, luego de que uno de ellos comenzara a vomitar cápsulas de droga. Ambos fueron trasladados al hospital de Ceres, donde expulsaron un total de 180 bochas de cocaína y quedaron internados bajo custodia.
Los pasajeros fueron detenidos en Ceres, departamento San Cristóbal, luego de que personal de Gendarmería Nacional detectara que transportaban cápsulas de cocaína en sus estómagos. El operativo se desarrolló durante un control de Prevención Activa sobre un colectivo de tour de compras que había partido desde Orán, provincia de Salta, con destino a Buenos Aires.
Según informaron los gendarmes del Escuadrón de Seguridad Vial Rafaela -sección Seguridad Vial Ceres-, durante la verificación de documentación observaron a dos pasajeros sentados uno al lado del otro en evidente estado de descompostura. Al solicitarles sus documentos, uno de ellos comenzó a vomitar cápsulas revestidas en goma, lo que motivó su inmediato descenso del vehículo junto a su acompañante.
Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital regional de Ceres, donde se les practicaron estudios con monitoreo abdominal.
En presencia de personal médico y de Gendarmería, cada uno expulsó 90 cápsulas de cocaína, sumando un total de 180 bochas. Los agentes destacaron que una sola ruptura de estas cápsulas en el estómago habría puesto en riesgo inminente la vida de los involucrados, comúnmente utilizados como “mulas” para el transporte de estupefacientes
Tras confirmar el contenido mediante narcotest, que arrojó resultado positivo para cocaína, los dos hombres fueron identificados como A.R.R. y S.Q.C. y quedaron detenidos bajo custodia permanente mientras permanecen internados. La sustancia secuestrada fue asegurada ante testigos y puesta a disposición de la Justicia.
La Jefatura de la Región II de Gendarmería informó el procedimiento al fiscal federal de turno en Rafaela, quien dispuso que ambos continúen privados de su libertad, sean formalmente identificados y se les forme causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737.
Las autoridades remarcaron que este tipo de controles forma parte de las acciones de Prevención Activa desarrolladas en puntos estratégicos de tránsito, especialmente en rutas utilizadas para el transporte ilegal de drogas.