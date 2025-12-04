Detuvieron en Paraná y Puerto Curtiembre a dos hombres buscados por reiterados abusos sexuales

Los detenidos de 67 y 50 años se encuentran a disposición de la Justicia por “abuso sexual simple reiterado y abuso sexual con acceso carnal agravado”; fue tras sendos procedimientos desarrollados por Policía Federal en Paraná y Puerto Curtiembre.
Detuvieron a dos sujetos acusados de abuso sexual agravado tras dos procedimientos en Paraná y Puerto Curtiembre desarrollados por personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de directivas impartidas por el Ministerio de Seguridad Nacional en lo referente al combate contra los delitos de índole sexual.
Las investigaciones se iniciaron a raíz de un oficio expedido por el Tribunal de Juicios y Apelaciones Nº5 de la ciudad de Paraná, a cargo del Dr. Gervasio Labriola, en el que se ordenaba a los agentes de la División Unidad Operativa Federal Paraná, dar con el paradero de dos hombres responsables de reiterados abusos sexuales.
A partir de allí, los uniformados efectuaron diversas tareas de campo, búsquedas en redes sociales y análisis de datos, estableciendo que uno de los involucrados se ocultaría de la justicia en un domicilio ubicado en las cercanías del casco urbano de la ciudad de Paraná, mientras que el restante lo haría en un domicilio ubicado en la ciudad de Puerto Curtiembre, ubicada a 45 kilómetros de la misma.
Por tal motivo, en primer lugar los efectivos federales realizaron una discreta vigilancia sobre la capital entrerriana logrando la identificación del primer buscado mediante el uso del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), procediendo a su posterior captura en la vía pública sobre la calle Vicente del Castillo al 400.
Con posterioridad a este hecho, una segunda brigada de la mencionada división interventora, se trasladó a la ciudad de Puerto Curtiembre, efectuando una discreta vigilancia en la zona con el propósito de hallar al segundo de los prófugos, al cual lograron identificar utilizando nuevamente el SIFCOP, procediendo a su posterior captura sobre la vía pública en las inmediaciones del Boulevard Independencia.
Los detenidos de 67 y 50 años se encuentran a disposición del magistrado interventor por “abuso sexual simple reiterado y abuso sexual con acceso carnal agravado”.