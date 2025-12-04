Por la rotura de un neumático, volcó un camión sobre Ruta 12 a la altura de María Luisa

De acuerdo a lo informado por Bomberos Voluntarios de Paraná que intervinieron en el siniestro, el camión registró la rotura de un neumático, hizo efecto “tijera” con el acoplado y, en esas circunstancias, terminó volcando.
El conductor de un camión perdió el control del rodado y volcó sobre Ruta Nacional 12, a la altura de la localidad de María Luisa. Como consecuencia del accidente, que se registró en la mañana de este jueves, afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.
De acuerdo a lo informado por Bomberos Voluntarios de Paraná que intervinieron en el siniestro, el camión registró la rotura de un neumático, hizo efecto “tijera” con el acoplado y, en esas circunstancias, terminó volcando.
Bomberos aseguraron la zona para evitar nuevos riesgos y daños mayores, dejando el sector en condiciones de seguridad.