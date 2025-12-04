 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Por la rotura de un neumático, volcó un camión sobre Ruta 12 a la altura de María Luisa

4 de Diciembre de 2025
Vuelco de camión sobre Ruta 12
Vuelco de camión sobre Ruta 12

El conductor de un camión perdió el control del rodado y volcó sobre Ruta Nacional 12, a la altura de la localidad de María Luisa. Como consecuencia del accidente, que se registró en la mañana de este jueves, afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Vuelco de camión sobre Ruta 12 (foto Bomberos Voluntarios de Paraná)

Vuelco de camión sobre Ruta 12 (foto Bomberos Voluntarios de Paraná)

Bomberos aseguraron la zona para evitar nuevos riesgos y daños mayores, dejando el sector en condiciones de seguridad.

Vuelco de camión sobre Ruta 12 (foto Bomberos Voluntarios de Paraná)

Temas:

Accidente vuelco Ruta 12 Aldea María Luisa
