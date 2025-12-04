Nuevo transporte urbano: la app permitirá ver paradas, combinaciones y tiempos de viaje

El nuevo servicio de transporte urbano de pasajeros entrará en vigencia este domingo 7 de diciembre en Paraná y, junto con la ampliación de líneas y recorridos, se incorporará la app Arriba Paraná, una herramienta para consultar horarios, paradas, frecuencias y combinaciones.

Al respecto, el coordinador general de Innovación Pública y Transformación Digital, Emanuel Orzuza, explicó a Elonce que la aplicación “busca ayudar al vecino a entender los nuevos recorridos, brindar el tiempo exacto de llegada del colectivo y permitir planificar el viaje”. Indicó, además, que la app incluye un mapa interactivo con todas las paradas de la ciudad. “Cuando uno se posiciona sobre una parada, podrá ver qué líneas paran allí y cuánto falta para que lleguen”, detalló.

Etapa de prueba y funcionamiento de los indicadores

El funcionario señaló que la herramienta se encuentra en período de ajustes. “La aplicación está en una etapa de prueba y trabajamos en las grillas, los recorridos y los horarios”, afirmó. Explicó que, mientras los colectivos no estuvieran circulando, los tiempos visibles correspondían a horarios planificados y no a datos en tiempo real.

También indicó cómo se mostrarían los tiempos una vez que entre en funcionamiento el nuevo servicio. “Cuando lo veamos en verde es que el colectivo viene a tiempo; en rojo, cuando viene adelantado; en azul, cuando está atrasado. En gris es porque se perdió alguna señal de GPS y muestra el horario planificado”, explicó. Aclaró que los GPS incorporados a las unidades son nuevos y de doble tecnología.

Planificar viajes y combinar líneas

Orzuza destacó la función que permite organizar trayectos en la ciudad. “Planear viaje me permite elegir dos puntos distintos, el día y la hora a los que quiero llegar y ver qué colectivo tomar y si necesito combinar líneas”, señaló. Indicó que el sistema calcula el tiempo total estimado del trayecto, incluyendo esperas y combinaciones, basado en las grillas propuestas por la empresa y aprobadas por el municipio de Paraná.

Cómo funciona Arriba Paraná: la app que permitirá saber horarios y recorridos del nuevo transporte urbano

En la oportunidad, el funcionario municipal agregó que la app mostrará diferentes alternativas de recorrido. “Vamos a ver combinaciones posibles o trayectos que requieren caminar algunas cuadras para usar una sola línea”, comentó. En ese sentido, recordó que el boleto combinado seguirá vigente.

Otras funciones y disponibilidad

La aplicación permite guardar paradas favoritas para una consulta más rápida. “Uno puede guardar las paradas que usa frecuentemente para no buscarlas cada vez que tenga que tomar el colectivo”, explicó. Además, Arriba Paraná incluye la visualización del recorrido completo de cada línea y el sentido en que circula.

Orzusa invitó a los usuarios a descargar la aplicación antes del 7 de diciembre para familiarizarse con sus funciones. “La app ya está disponible en Play Store y App Store. Seguramente haremos algunos ajustes entre hoy y mañana, pero la idea es que todo esté funcionando de manera correcta cuando inicie la nueva empresa de colectivos”, indicó.

Emanuel Orzuza, coordinador general de Innovación Pública y Transformación Digital (foto Elonce)

Finalmente, el coordinador municipal sostuvo que la herramienta constituye “un salto cualitativo en la gestión del transporte y del tiempo de los paranaenses”, en sintonía con los lineamientos anunciados para el nuevo sistema urbano.