Nuevo sistema de transporte urbano en Paraná: desde Tránsito trabajan en la “transición” con los usuarios

REDACCIÓN ELONCE
El 7 de diciembre, Paraná estrenará un nuevo sistema de transporte público de pasajeros. Eduardo Acosta, Secretario de Tránsito, compartió los detalles en Quién Dice Qué.
El transporte público de pasajeros en Paraná se prepara para un cambio histórico. A partir del 7 de diciembre, comenzará a operar un nuevo sistema de colectivos que trae consigo varias modificaciones: la incorporación de tres líneas nuevas, el cambio de algunos números de las líneas existentes por letras, y ajustes en los recorridos para mejorar la cobertura. Según Eduardo Acosta, Secretario de Tránsito de la ciudad, este cambio responde a la necesidad de modernizar el servicio y responder mejor a las demandas de los vecinos.
“Estuvimos reunidos con los vecinos, escuchando sus inquietudes respecto de los recorridos. Algunos serán nuevos, otros reemplazarán a los actuales, y tenemos que hacer una transición suave para que todos los usuarios estén informados y adaptados a este nuevo sistema”, explicó Acosta, quien destacó la importancia de la participación ciudadana en este proceso.
Este nuevo modelo de transporte no solo busca una reorganización de las rutas, sino también mejorar la eficiencia y la calidad del servicio. Con la implementación de nuevas tecnologías, los usuarios tendrán a su disposición una aplicación móvil para rastrear en tiempo real la ubicación de los colectivos, lo que les permitirá conocer con precisión cuándo llegará su próximo transporte.
Nuevas líneas y una cobertura en la ciudad de Paraná
Una de las novedades más destacadas del nuevo sistema de transporte público es la incorporación de tres líneas nuevas. Las líneas A, B y C estarán operativas a partir del 7 de diciembre, con la Línea C siendo especialmente importante, ya que reemplazará a la actual Línea 23, que cubría la zona de 300 viviendas. “La línea C es una ex línea 23, pero con un recorrido más optimizado, incorporando el parque industrial y mejorando la frecuencia”, detalló Acosta.
Además, se mejorará la frecuencia de las líneas que ya existen. Por ejemplo, la frecuencia de las líneas que cubren el sector de 300 viviendas pasará de tener solo dos colectivos a tres, mejorando la cobertura en una zona de la ciudad que presentaba grandes dificultades. Acosta agregó que, con la implementación de este sistema, los usuarios ya no tendrán que esperar más de una hora si pierden un colectivo, como ocurría anteriormente.
“Estamos hablando de entre 20 y 25 minutos de frecuencia entre colectivo y colectivo, lo que va a mejorar notablemente la experiencia de los usuarios. Además, tendremos dos cabeceras en algunas líneas, como en la línea L, que antes solo tenía una, lo que mejorará la cobertura en barrios como Los Berros y 500 viviendas”, explicó el Secretario de Tránsito.
Mejoras tecnológicas: seguimiento en tiempo real y nuevos métodos de pago
Una de las grandes mejoras que trae el nuevo sistema es la incorporación de una aplicación móvil que permitirá a los usuarios seguir en tiempo real la ubicación de los colectivos. “La aplicación estará disponible para que los vecinos puedan ver el movimiento de los colectivos en tiempo real, algo que antes no teníamos. Así, cada pasajero podrá saber exactamente a qué hora llegará el próximo colectivo a su parada”, comentó Acosta.
Esta aplicación se lanzará en los próximos días, y se espera que los ciudadanos de Paraná puedan descargarla a partir de miércoles o jueves de esta semana. Además de la localización de los colectivos, la app también incluirá los horarios y las paradas de cada línea, así como las combinaciones posibles entre ellas, brindando una herramienta útil para planificar los viajes.
En cuanto a los métodos de pago, el nuevo sistema también traerá novedades. Además de poder seguir utilizando las tarjetas SUBE, los pasajeros podrán pagar su pasaje mediante un código QR, que se podrá escanear con aplicaciones como Mercado Pago, y también con tarjetas de débito y crédito. “El boleto sigue costando lo mismo, pero con el nuevo sistema de pago, queremos dar más opciones y flexibilidad a los pasajeros”, dijo Acosta.
El futuro del transporte público de Paraná: más buses y ampliación del horario de circulación
El nuevo sistema también se caracteriza por la incorporación de 77 colectivos nuevos, de los cuales 70 estarán circulando durante los horarios picos. Los nuevos buses tienen capacidad para 44 pasajeros y están equipados con aire acondicionado y tecnología de última generación. Según Acosta, la flota está diseñada para ofrecer mayor comodidad y acceso a los pasajeros, y los colectivos más pequeños facilitarán el acceso a barrios donde antes no era posible ingresar con los buses más grandes.
“Tenemos 77 colectivos nuevos, 70 de ellos estarán circulando durante los picos horarios, y 7 serán de reserva, por si alguno de los otros sufre algún inconveniente. Todos son 0 km y cuentan con aire acondicionado, lo que representa una gran mejora en la calidad del servicio”, explicó el Secretario de Tránsito.