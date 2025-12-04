Expectativas de los paranaenses ante el nuevo servicio de colectivos

La madrugada del próximo domingo 7 de diciembre marcará un cambio significativo en la movilidad de la capital entrerriana: el primer colectivo de la empresa San José S.A. saldrá desde la base ubicada en avenida Jorge Newbery para comenzar a circular por las calles de Paraná. En este contexto, Elonce consultó a usuarios del transporte público para conocer sus expectativas frente al recambio de empresa y la reorganización del sistema

Una mujer que esperaba el colectivo destacó que el cambio abre la posibilidad de mejoras. “Uso mucho el colectivo y creo que siempre hay margen para que el servicio mejore”, expresó. Sobre el traspaso, agregó: “Me parece bien que renueven el servicio; lo único que genera dudas es el tema de los choferes. Ojalá funcione mejor que ahora”.

Expectativas de los paranaenses ante el nuevo servicio de colectivos: “Que sea para mejor”

La pasajera también comentó que ya se interiorizó sobre la nueva numeración de líneas. “Ahora voy a tomar la F y la G. Estoy bien informada”, aseguró. En cuanto a la futura aplicación móvil, opinó: “Le va a servir a mucha gente. En mi caso no creo que la use porque viajo solo para algunas diligencias”.

Frecuencias, recorridos y expectativas de mejora

Otro usuario señaló que desconocía el inminente recambio de empresa. “No estaba al tanto del cambio, pero lo único que pido es un servicio mejor, con más frecuencias”, manifestó.

Una usuaria de la actual línea 23 también anticipó modificaciones: “Ahora se va a llamar C y cambia un poco el recorrido”, explicó. Además, comentó que les anunciaron un importante cambio en los tiempos de espera: “Nos dijeron que la frecuencia va a mejorar. Pasaría cada 30 minutos en lugar de cada una hora como ahora. Veremos qué pasa”.

Expectativas de los paranaenses ante el nuevo servicio de colectivos

Expectativas de los paranaenses ante el nuevo servicio de colectivos

Otra joven destacó que ya percibe señales de renovación en el sistema. “Sabía que el domingo empieza la nueva empresa y ya vi cambios en la cartelería de las garitas”, contó. También celebró la llegada de nuevas unidades: “Los colectivos nuevos están muy buenos, tienen mejores prestaciones. Si el servicio acompaña, debería ser un cambio positivo”.

Un joven reconoció que prácticamente no usa el colectivo porque el servicio actual le resulta insuficiente. “Pasan cada una hora y a veces prefiero caminar”, comentó. Aun así, dijo esperar mejoras con la nueva empresa: “Estoy expectante a ver si realmente cambia algo”.

Otra pasajera admitió que aún no tiene toda la información sobre el cambio, pero comparte el deseo generalizado de mejora. “Todos estamos esperando el nuevo servicio. Igual, no estoy muy informada; habrá que ver cómo funciona”, señaló.

Finalmente, una usuaria remarcó un reclamo recurrente: “Me gustaría que mejoren los recorridos, porque algunos son demasiado largos”, expresó.