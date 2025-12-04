Nuevo transporte urbano en Paraná: a la espera de un servicio moderno y eficiente

Colectivos urbanos. La madrugada del próximo domingo, 7 de diciembre, marcará un en giro en la capital entrerriana en lo que respecta al transporte urbano de pasajeros: el primer colectivo de la empresa San José S.A. saldrá de su base en Avenida Jorge Newbery para empezar a recorrer las calles de Paraná.

Los nuevos colectivos se prueban en Paraná y Elonce registró el recorrido como pasajero

Los usuarios aguardan expectantes. Es que, quienes usan habitualmente este medio de traslado y aquellos que aguardan que cumpla con los estándares mínimos para poder utilizarlo, ven en este cambio la posibilidad de un avance en cuanto a la confortabilidad y prestación de servicio.

Sucede que el actual, que ha perdido a miles de pasajeros por su ineficiencia, se ha caracterizado por una gran cantidad de falencias: desde coches en pésimo estado, pasando por largas esperas en las paradas que culminan con costos viajes en otro medio o con llegadas tarde al trabajo o a la escuela, hasta paros que se han repetido periódicamente, llevando a dejar a la ciudadanía sin transporte urbano durante varias semanas consecutivas.

Los nuevos concesionarios del transporte prometieron que 77 unidades nuevas empezarán sus recorridos desde el domingo, dotadas de aire acondicionado, algo inexistente en los vehículos en estos días. Asimismo, aseguran que las frecuencias serán menos espaciadas y que una aplicación permitirá conocer en tiempo real por dónde viene el ómnibus y cuánto resta para que llegue a la parada.

Los nuevos colectivos, listos para salir el domingo. Elonce

De esta forma, se aguarda un nuevo paradigma en lo que a transporte público se refiere en Paraná: el paso de un sistema obsoleto a uno moderno que favorezca el bienestar del usuario, tantas veces vapuleado y menospreciado por los dueños de un negocio que durante mucho tiempo se sostuvo más en los subsidios que en un servicio que atraiga cada vez a más pasajeros para hacerlo rentable.

Domingo 7, el día que los usuarios esperan con esperanza

El miércoles, finalizó sin avances el encuentro entre representantes de UTA Entre Ríos, autoridades de ERSA y Transporte Mariano Moreno, y directivos de San José S.A.: no hubo acuerdo respecto de la situación laboral de los 237 choferes que actualmente prestan servicio en la ciudad. Sin embargo, la nueva empresa ratificó que el inicio de su actividad en la capital entrerriana está garantizado.

En ese marco, el gerente de San José S.A., Hugo Ruíz, aseguró a Elonce que la empresa comenzará a operar de acuerdo con lo previsto en el contrato firmado con el municipio. “El contrato firmado especifica cómo debemos empezar a trabajar a partir del domingo 7 y, por ende, vamos a salir como corresponde y el servicio estará en la calle”, confirmó.

Consultado por la incertidumbre de los usuarios ante el conflicto, el directivo afirmó: “Lo primero que les digo es ¡Arriba Paraná!. Nosotros vamos a estar trabajando para el domingo salir y cumplir con todo lo que está estipulado en este contrato”. En ese sentido, bregó para que el usuario "vuelva a subirse al colectivo y a confiar en el transporte público".

El interior de los nuevos colectivos. Elonce

De acuerdo con las estimaciones de la firma, la operación del sistema urbano en Paraná requerirá unos 140 empleados. Ruíz precisó que ya incorporaron a 100 trabajadores y que continúan evaluando perfiles. “El pliego no prevé absorber a los empleados de la empresa que hoy prestan servicio y, por ende, los invitamos a que nos presenten los currículums para analizarlos porque la mano de obra calificada es necesaria”, señaló.

Líneas con letras y recorridos troncales

La semana pasada, la Municipalidad presentó los nuevos recorridos de las 11 líneas, que dejarán de identificarse por números y pasarán a hacerlo con letras. Estos circuitos cubrirán toda la ciudad y, en cuatro casos, incluirán ramales con variantes en las cabeceras.

De las 11 líneas, tres incorporan recorridos nuevos, mientras que las restantes mantendrán trayectos similares a los anteriores. Según indicaron fuentes municipales, las trazas estarán vigentes hasta marzo, período durante el cual podrán realizarse ajustes con el objetivo de mejorar el servicio.

Al respecto, el subsecretario municipal de Transporte, Eduardo Acosta, detalló a Elonce que al nuevo sistema de colectivos urbanos se incorporaron 77 unidades 0 km y se rediseñaron los recorridos para garantizar que "ningún barrio quede sin servicio" y que todas las líneas confluyan en los principales puntos de la ciudad.

Acosta explicó que el cambio también buscó diferenciar con claridad el transporte urbano del servicio metropolitano, que seguirá funcionando con líneas numeradas a cargo de ERSA Urbano S.A.

El funcionario aclaró que algunas trazas se mantuvieron casi sin cambios -como la ex línea 1, ahora identificada como D-, mientras que otras fueron ajustadas o absorbidas por nuevos recorridos. Puso como ejemplo la ex línea 3, cuyos sectores serán cubiertos por las líneas que ahora se denominan A y L (ex 9) que cruzan por las mismas zonas y continúan hacia el centro.

Señaló, además, que barrios como José Hernández, San Agustín, La Milagrosa o Capibá seguirán teniendo servicio, aunque con otras denominaciones de líneas y, en algunos casos, con modificaciones en cabeceras y trayectos.

App “Arriba Paraná”, nuevas formas de pago y el valor del pasaje

En las próximas horas se pondrá en marcha una aplicación para celular denominada “Arriba Paraná”. La herramienta “permitirá consultar en tiempo real los recorridos, la ubicación de las unidades, horarios estimados de arribo y posibles combinaciones para llegar de un punto a otro".

La app incorporará, además, un espacio para que usuarios dejen consultas y reclamos.

Sostuvo que, a diferencia de intentos anteriores, se trabajó para mejorar la precisión del sistema, especialmente en zonas donde antes se perdía conectividad y la información sobre el arribo de las unidades no resultaba confiable.

Asientos con cinturón de seguridad. Elonce

En cuanto al pago del boleto, indicó que se mantendrá la tarjeta SUBE y se sumarán opciones con código QR, tarjetas de débito y crédito, con el objetivo de facilitar el acceso al servicio.

Sobre la tarifa, según se informó, se mantendrán los valores actuales, cuyo cuadro tarifario es regulado por el Concejo Deliberante de Paraná.

Recorrido y mayor confort

“Paraná es una ciudad con una característica donde el atractor principal es la zona céntrica, es decir, todos van hacia el centro y si bien hay casos puntuales que van hacia otros lugares, mayormente, está pensado así", fundamentó el subsecretario municipal de Transporte sobre los recorridos planificados.

Acosta indicó que el nuevo esquema se implementó sobre la base de estudios de demanda y movimientos de usuarios. Explicó que se sumaron 70 colectivos 0 km en servicio y siete más de reserva, todos con aire acondicionado y mayor confort en el habitáculo.

Los minubuses. Elonce

Asimismo, remarcó que "el rediseño de las trazas apuntó a cubrir zonas que antes carecían de servicio y a corregir superposiciones". Mencionó que había recorridos donde "dos líneas circulaban en paralelo a unos 100 metros de distancia, mientras otros barrios no tenían cobertura".

Según precisó, el criterio fue que "ninguna persona deba caminar más de 250 a 300 metros hasta una parada", aunque admitió que "en algunos sectores las líneas se volvieron más troncales para mejorar la velocidad comercial de los servicios". "Es imposible hacer pasar el colectivo por la puerta de la puerta" (de cada usuario), apuntó Acosta.

El detalle de los recorridos a partir del domingo

