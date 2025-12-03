No hubo acuerdo entre UTA Entre Ríos y empresas de transporte urbano de Paraná

Finalizó sin acuerdo el encuentro que reunió a representantes de UTA Entre Ríos y autoridades de las empresas que brindan el servicio de transporte urbano en Paraná (ERSA y Transporte Mariano Moreno), y de la nueva firma que tomará la concesión del servicio a partir de este domingo, San José S.A.

El secretario general de UTA Entre Ríos, Juan Brito, confirmó que Elonce que “no hubo acuerdo” y aseguró que el gremio que nuclea a los choferes seguirá “peleando”. “El conflicto es jurídico”, indicó.

“Vamos a seguir y esto se solucionará en el transcurso de esta semana”, comentó; y se mostró a la espera de lo que se resuelva hasta el domingo, fecha en la que comienza a operar la nueva empresa. Consultado respecto de una convocatoria al paro, dijo que se analizará al interior de la comisión directiva del gremio y el grupo de delegados.

“Reclamamos que San José se haga cargo de todos los trabajadores con la antigüedad que corresponde; y respecto de las indemnizaciones a los choferes, la nueva empresa insiste con respecto a que debe hacerse cargo ERSA”, indicó. El conflicto radica en este punto: para UTA Entre Ríos, “San José debe tomar a todos los choferes con la antigüedad que corresponde”.

En tanto, el representante legal de UTA Entre Ríos, Alejandro Becic, comunicó: "No arribamos a ninguna solución y las partes se mantienen en sus posiciones”. “Esperábamos otra postura y la presencia de autoridades de la Municipalidad de Paraná, que nuevamente no asistieron, pero enviaron un e-mail en el que manifestó que ya iniciaron acciones legales”, indicó. “Queremos suponer que se refiere a estas acciones de denuncia que iniciaron contra Buses Paraná por entorpecimiento del servicio”, acotó y mencionó que "de acuerdo al escrito del Ejecutivo municipal, la presencia de ellos no es necesaria porque son ajenos al problema”.

En la oportunidad, Becic dijo haber perdido las expectativas de solucionar el conflicto ante la falta de una buena predisposición de las partes.

Cabe recordar que, en el marco del conflicto, UTA Entre Ríos sostiene que el artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo avala la continuidad laboral con antigüedad, mientras que la nueva empresa rechaza esa interpretación.

“Los trabajadores, hoy por hoy, tienen toda una normativa que los respalda: el artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo, el cual establece que los trabajadores deben ser traspasados a la nueva concesión con la misma antigüedad y las mismas funciones que venían cumpliendo”, repasó el abogado del gremio.

Y agregó: “Históricamente, en los últimos 70 años en la historia de esto, se ha hecho de esa manera. Por lo tanto, lógicamente, ERSA plantea que la empresa nunca previó pagar una indemnización porque nunca existió esta forma de traspaso de los trabajadores”.

Finalmente, Becic apeló a que “alguna de las partes se sensibilice un poco con los trabajadores y adopte una solución, que no es una solución que sea extremadamente cara, sino simplemente un poco de predisposición”.