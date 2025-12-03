Colectivos urbanos: la nueva empresa confirmó que el domingo “el servicio estará en la calle”

Finalizó sin avances el encuentro entre representantes de UTA Entre Ríos, autoridades de ERSA y Transporte Mariano Moreno, y directivos de San José S.A., la nueva firma que tomará la concesión del transporte urbano en Paraná desde este domingo. Tras la reunión de este miércoles en la secretaría provincial de Trabajo, no hubo acuerdo respecto de la situación laboral de los 237 choferes que actualmente prestan servicio en la ciudad.

En ese marco, el gerente de San José S.A., Hugo Ruíz, aseguró a Elonce que la empresa comenzará a operar de acuerdo con lo previsto en el contrato firmado con el municipio. “El contrato firmado especifica cómo debemos empezar a trabajar a partir del domingo 7 y, por ende, vamos a salir como corresponde y el servicio estará en la calle”, confirmó.

Consultado por la incertidumbre de los usuarios ante el conflicto, el directivo afirmó: “Lo primero que les digo es ¡Arriba Paraná!. Nosotros vamos a estar trabajando para el domingo salir y cumplir con todo lo que está estipulado en este contrato”. En ese sentido, bregó para que el usuario "vuelva a subirse al colectivo, vuelva a confiar en el transporte público".

"La mano de obra calificada es necesaria"

De acuerdo con las estimaciones de la firma, la operación del sistema urbano en Paraná requerirá unos 140 empleados. Ruíz precisó que ya incorporaron a 100 trabajadores y que continúan evaluando perfiles. “El pliego no prevé absorber a los empleados de la empresa que hoy prestan servicio y, por ende, los invitamos a que nos presenten los currículums para analizarlos porque la mano de obra calificada es necesaria”, señaló.

El gerente remarcó que las incorporaciones se realizan “con 0 antigüedad” y reiteró que la firma no fue notificada sobre la resolución judicial mencionada por el gremio que nuclea a los choferes.

Nuevos colectivos urbanos para Paraná (foto Elonce)

Se recordará que el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 7, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resolvió admitir una medida precautoria solicitada por la entidad sindical que representa a los trabajadores del transporte urbano de pasajeros de Paraná, representados por la UTA a nivel nacional. La decisión, no definitiva, obligaría a la empresa adjudicataria del nuevo servicio a absorber transitoriamente al personal que actualmente presta tareas bajo las órdenes de Buses Paraná UTE, del Grupo ERSA, desde el inicio de la explotación hasta que exista una sentencia definitiva.

Punto aparte, cabe mencionar que UTA Entre Ríos advirtió que algunos choferes convocados por San José S.A. no contarían con la documentación requerida para trabajar desde el domingo. En respuesta, Ruíz aclaró de forma categórica: “No podrían ser tomados si no tienen carnet”.

Hugo Ruíz, gerente de San José S.A. (foto Elonce)

Sobre la posibilidad de medidas de fuerza que impidan la salida de los colectivos el domingo, Ruíz sostuvo: “Espero que no”. En cuanto a la seguridad de choferes y pasajeros ante una eventual manifestación, indicó que el municipio fue informado y que “debe estar todo previsto”.

UTA sostiene que el artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo avala la continuidad laboral con antigüedad, mientras que la nueva empresa rechaza esa interpretación. Hasta el momento, no hubo avances que permitan destrabar el conflicto.