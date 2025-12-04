"La discapacidad está en una situación de real emergencia", advirtieron referentes del área

REDACCIÓN ELONCE
Nancy Domé y Cristina Ripari analizaron la crisis de recursos y atención a personas con discapacidad en Paraná en el programa El Ventilador.
En el programa El Ventilador de Elonce, dos referentes de Paraná expusieron las alarmantes falencias del sistema de atención a personas con discapacidad en la ciudad y en la región.
Cristina Ripari, directora de Políticas de Integración y Discapacidad de la Municipalidad de Paraná, y Nancy Domé, directora de la Asociación Paranaense de Síndrome de Down (ASPASID), coincidieron en la necesidad urgente de respuestas y recursos ante la crítica situación que atraviesa el sector.
Ripari, quien tiene una vasta experiencia en el ámbito de la discapacidad, destacó la gravedad de la crisis que afecta a las instituciones locales. "La discapacidad está en una situación de real emergencia y totalmente cercenada a nivel de coberturas y prestaciones", advirtió Ripari, quien detalló que muchas instituciones de la ciudad están reduciendo sus servicios, cerrando espacios de trabajo y, en algunos casos, prescindiendo de los profesionales que realizan terapias y atención a personas con discapacidad. A esto se le suman los recortes en los programas nacionales destinados a este sector, que afectaron de manera directa la capacidad de las instituciones para brindar una atención adecuada.
Recortes y falta de recursos: La respuesta de las autoridades locales
En el debate, Cristina Ripari explicó que, a pesar de la crítica situación, la Municipalidad de Paraná intenta apoyar a las instituciones en lo que puede, especialmente a través del Centro Educativo Municipal (SEM), que ha cumplido 30 años de funcionamiento y se dedica a la atención de jóvenes y adultos con discapacidad. "El municipio abarca otras áreas también, pero dentro de lo que es discapacidad, lo que estamos ofreciendo es el Centro Educativo Municipal (CEMI) y un banco de ayudas técnicas", detalló Ripari, mencionando la entrega de elementos esenciales como sillas de ruedas y camas ortopédicas. Sin embargo, destacó que la situación es insostenible y que muchas de las familias recurren al municipio como último recurso.
Por su parte, Nancy Domé, quien también trabaja intensamente en la atención de personas con discapacidad, compartió su experiencia sobre el impacto que los recortes de fondos tienen en las familias. "Las asociaciones como ASPASID y otras instituciones locales como APANA, San Francisco de Asís, Mundo Joven, son cooperadoras que se sostienen con los fondos de los nomencladores. Los aumentos son insuficientes y la situación financiera de las instituciones está ahogada", expresó Domé, haciendo referencia al aumento reciente de los fondos nacionales, que a pesar de ser bienvenido, no alcanza para cubrir las necesidades urgentes de las instituciones y sus usuarios.
La judicialización como única opción para las familias
La escasez de recursos y la falta de respuesta por parte de los organismos nacionales y provinciales han llevado a muchas familias a judicializar los reclamos de atención. Nancy Domé mencionó que las familias recurren a la vía judicial para exigir que se cumplan sus derechos y obtengan las prestaciones necesarias para sus seres queridos. "El recurso de amparo es una de las herramientas más utilizadas, pero es un proceso largo y desgastante, donde la vulneración de derechos ya ha ocurrido antes de que la persona reciba una respuesta", indicó Domé, explicando que el proceso legal muchas veces no garantiza una solución inmediata.
Domé también destacó la solidaridad entre las distintas asociaciones de la región, que, a pesar de las dificultades, se agrupan para compartir estrategias y mantenerse a flote. "Nosotros con APANA, con San Francisco, estamos trabajando de manera conjunta, compartiendo estrategias, porque la situación es cada vez más difícil", aseguró. Este tipo de redes de apoyo, aunque valiosas, no sustituyen la necesidad de una respuesta inmediata y coordinada por parte de las autoridades.
Desinterés gubernamental y la lucha por la dignidad de las personas con discapacidad
Tanto Cristina Ripari como Nancy Domé coincidieron en señalar que la falta de humanidad por parte de los funcionarios es uno de los principales problemas que agravan la crisis. "Nunca en mis más de 30 años de trabajo había visto tanto desinterés y falta de humanidad a la hora de cubrir las atenciones a las personas con discapacidad", expresó Ripari, refiriéndose a los recortes y la suspensión de pensiones, que han afectado gravemente a muchas personas con discapacidad en el país.
El debate cerró con un llamado a la conciencia social y la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. "La sociedad debe seguir sensibilizándose, no podemos normalizar que la atención a personas con discapacidad sea un tema secundario", expresó Domé, quien hizo un llamado a la unidad y a la acción frente a lo que considera una situación que no debe ser ignorada.