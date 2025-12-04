Colectivos: usuarios se quedan nuevamente sin servicio en Paraná a días de iniciarse nueva concesión

REDACCIÓN ELONCE
Este viernes 5 de diciembre, entre las 10 y las 14, los usuarios del transporte público de pasajeros de Paraná, se quedarán nuevamente sin servicio a días de iniciarse nueva concesión, ya que UTA Entre Ríos convocó a una asamblea de choferes.
Colectivos: usuarios se quedan nuevamente sin servicio en Paraná. La Junta Ejecutiva Seccional Entre Ríos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Entre Ríos y su cuerpo de delegados convocaron a los trabajadores de las empresas Mariano Moreno Srl y ERSA Urbano SA a una asamblea informativa a tres días del inicio del servicio en manos de una nueva empresa.
La convocatoria a los choferes, es para este viernes 5 entre las 10 y las 14, período en que se presume el servicio en la ciudad de Paraná, volverá a resentirse y ocasionar inconvenientes a los usuarios.
Según manifestaron en el comunicado difundido este jueves, la inquietud del sindicato es la situación de los trabajadores de las empresas salientes.
La Junta Ejecutiva Seccional Entre Ríos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y su cuerpo de delegados, convocó a los choferes “de las empresas Mariano Moreno SRL y ERSA Urbano SA a una asamblea informativa que se realizará el viernes 5 entre las 10 y las 14. Será en las instalaciones del camping de la UTA en calle Tibiletti y Gobernador Mihura, de Paraná. El objetivo será comunicar los pasos a seguir el domingo 7 cuando inicie la provisión del servicio de transporte público urbano de pasajeros en Paraná, una nueva empresa”, sostiene el comunicado.
La medida viene precedida de una serie de instancias -institucionales y judiciales- en las que no se pudo llegar a un acuerdo respecto a la situación de los choferes que no fueron absorbidos por la nueva operadora privada del servicio público.
La medida dejaría a la capital provincia sin el elemental servicio de colectivos por las cuatro horas que insumirá informar a los trabajadores sobre los pasos a seguir desde este domingo 7 cuando comenzará el nuevo servicio.