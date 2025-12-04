Robo millonario en Paraná: delincuentes se llevaron tres cajas fuertes de un departamento de zona Parque

REDACCIÓN ELONCE
En pleno mediodía de este jueves, se registró un robo en departamento de zona Parque de Paraná, donde se sustrajeron tres cajas fuertes con una suma significativa de dinero en dólares y pesos.
Robo de tres cajas fuertes. Un audaz robo ocurrió este jueves al mediodía en un edificio de la calle Malvinas al 300, en la ciudad de Paraná. Delincuentes ingresaron al departamento del piso 11 y sustrajeron tres cajas fuertes que contenían una considerable suma de dinero en dólares y pesos. La propietaria del inmueble había salido de su vivienda alrededor de las 9 y, al regresar cerca de las 12.30, se encontró con una escena desconcertante: su hogar estaba completamente revuelto, y las cajas fuertes que tenía guardadas en distintos placares ya no estaban.
Lo más sorprendente del caso es que ninguna abertura del domicilio presentaba signos de violencia, lo que ha desconcertado tanto a las autoridades como a los investigadores. Este detalle ha llevado a los expertos a investigar con detenimiento el modo en que los ladrones pudieron ingresar al departamento sin dejar rastros evidentes.
Investigación en marcha: trabajo conjunto de la policía
Tras el aviso, se movilizaron al lugar efectivos de la Comisaría Octava, personal de Policía Científica, la División Robos y Hurtos y la Sección Investigaciones de la Departamental, quienes comenzaron a levantar rastros y realizar las primeras diligencias para esclarecer el robo.