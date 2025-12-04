 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Un helicóptero cayó en una cancha de tenis en Palermo: el estado de los tripulantes

Un helicóptero de alquiler que transportaba al menos tres personas se estrelló este jueves por la tarde en Palermo, sorprendiendo a deportistas que se encontraban en el circuito KDT.

4 de Diciembre de 2025
Los tripulantes fueron trasladados al hospital.
Los tripulantes fueron trasladados al hospital.

Un helicóptero de alquiler que transportaba al menos tres personas se estrelló este jueves por la tarde en Palermo, sorprendiendo a deportistas que se encontraban en el circuito KDT.

Este jueves al atardecer, un helicóptero de alquiler que llevaba al menos tres personas a bordo se estrelló en la zona de Costanera Norte, en Palermo, Buenos Aires, específicamente sobre dos canchas de tenis en el complejo KDT, a pocas cuadras del Aeroparque Jorge Newbery. El accidente aéreo causó una gran conmoción entre los deportistas que se encontraban en la zona y obligó la intervención de los servicios de emergencia.

Según la información brindada por las autoridades, los tres ocupantes –dos hombres, de 24 y 45 años, y una mujer de 32– lograron salir de la aeronave y se encuentran conscientes. Fueron trasladados al Hospital Fernández.

 

El piloto es quien sufrió las lesiones de mayor gravedad, mientras que el hombre que iba como pasajero sufrió politraumatismos. La mujer no presentó heridas de importancia. De todos modos, se informó que están todos conscientes y estables.

 

Intervención de emergencia y disturbio en el circuito KDT

El incidente desató una rápida respuesta de los equipos de emergencia de la Policía de la Ciudad y los bomberos. Los servicios de asistencia médica del SAME se encargaron de la atención primaria de los ocupantes del helicóptero mientras que el área fue acordonada. Aunque la situación está controlada, los equipos de emergencia trabajaron en el lugar para garantizar la seguridad de los testigos y proceder con el rescate de los afectados.

El accidente dejó impactantes imágenes de la aeronave tendida sobre el polvo de ladrillo de las canchas de tenis. En los videos difundidos por testigos del suceso, se puede observar que el parabrisas del helicóptero está roto y la cabina presenta evidentes daños. Las hélices también aparecían quebradas, lo que sugiere un impacto de alta magnitud.

 

Investigación sobre las causas del accidente aéreo

Por el momento, las autoridades policiales están investigando las causas del accidente, aunque no se han dado detalles sobre posibles fallas mecánicas o errores humanos que pudieron haber llevado a la caída. Fuentes del sector aeronáutico señalaron que el helicóptero se encontraba en una maniobra cerca de la zona del Aeroparque cuando se produjo el siniestro. La aeronave había sido contratada en alquiler, y, según las fuentes oficiales, no estaba realizando ningún vuelo comercial al momento del incidente.

 

 

(Con información de Clarín)

Palermo helicóptero cancha de tenis Buenos Aires pilotos Hospital heridos
