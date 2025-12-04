Alerta por temperaturas extremas para cinco departamentos de Entre Ríos: se superó los 32ºC

REDACCIÓN ELONCE
El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las temperaturas extremas que se viven en la provincia, “pueden ser peligrosas para niños y personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”. Pronostican varios días de calor en la provincia.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas de calor para cinco departamentos de Entre Ríos. Según indicó el SMN, el informe incluía a Paraná, Villaguay, Nogoyá, La Paz y Diamante.
La advertencia indica temperaturas elevadas “con efecto leve a moderado en la salud, especialmente para niñas y niños, personas mayores y quienes tengan enfermedades crónicas”, advierte el organismo.
El aviso del SMN fue emitido a las 17 de este jueves, cuando el termómetro marcaba 32 grados en la capital entrerriana, alcanzaba los 33 en Gualeguaychú y superaba los 32 grados en casi todo el territorio provincial, supo Elonce.
Varios días de calor
Se consolida “un escenario de temperaturas notablemente superiores a los promedios habituales para esta época del año en la franja central del país. La combinación de viento persistente del sector norte y escasa cobertura nubosa permite un rápido y sostenido ascenso térmico. El incremento continuará durante los próximos días y será especialmente el viernes”, explicaron desde Meteored.
El viernes llegará con un aumento gradual de la nubosidad. El cielo se presentará parcialmente nublado, lo que moderará el ascenso térmico. Aun así, las máximas rondarán los 31°C en gran parte de Entre Ríos.
Durante el sábado, el cielo seguirá parcialmente cubierto y la temperatura retomará un leve incremento: la máxima alcanzaría los 33°C.
El pico de calor llegará el domingo, cuando se espera una jornada pesada, con 34°C y viento del este.