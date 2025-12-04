Vialidad Nacional exime de pago a peregrinaciones religiosas en rutas nacionales

La Dirección Nacional de Vialidad estableció que las organizaciones religiosas quedarán exentas del pago del canon cuando realicen peregrinaciones en rutas nacionales, siempre que acrediten personería jurídica y gestionen el permiso correspondiente para usar la zona de camino. La Resolución 1898/2025 alcanza a entidades reconocidas bajo el artículo 146 del Código Civil y Comercial y la Ley 21.745, mientras que la Iglesia Católica mantiene su carácter de persona jurídica pública.

El organismo fundamentó la decisión en informes internos que consideran a las peregrinaciones actividades de interés público por su relevancia cultural, social y espiritual, en línea con la libertad de cultos prevista en la Constitución y en tratados internacionales. También se destacó que estas manifestaciones son habituales en el país y que constituyen viajes con finalidad espiritual realizados por distintos credos.

La exención no libera a los organizadores de cumplir con los requisitos de seguridad, prevención de riesgos y contratación de seguros, ni de solicitar el permiso obligatorio. La medida deja sin efecto una resolución de 2016 y asigna a la Coordinación Técnica de Distritos la actualización anual de aranceles y el tratamiento de pedidos de eximición. Además, la Gerencia de Comunicación deberá intervenir en cada solicitud para elaborar los informes correspondientes.

Vale recordar que el pasado mes de noviembre, Vialidad Nacional le exigió a la Iglesia Católica de Misiones el pago de un arancel de $560.000 por el uso de la banquina de la ruta nacional 12 tras la tradicional peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de Loreto. La medida después de varios días fue cancelada y la multa quedó sin efecto.