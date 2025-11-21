 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Cobro a peregrinación por usar banquina: adujeron “error de sistema” y devolverán el dinero

Vialidad Nacional informó que el arancel aplicado a la 24° Peregrinación Diocesana a Loreto se originó por una falla administrativa. El organismo devolverá los $560.000 abonados para el uso de la banquina de ruta nacional 12.

21 de Noviembre de 2025
Cobro a peregrinación por usar banquina: adujeron “error de sistema” y devolverán el dinero
Cobro a peregrinación por usar banquina: adujeron “error de sistema” y devolverán el dinero

Vialidad Nacional informó que el arancel aplicado a la 24° Peregrinación Diocesana a Loreto se originó por una falla administrativa. El organismo devolverá los $560.000 abonados para el uso de la banquina de ruta nacional 12.

La 24° Peregrinación Diocesana a Loreto, una de las expresiones religiosas más convocantes de Misiones, quedó envuelta en una fuerte controversia luego de que sus organizadores debieran pagar 560.000 pesos para permitir el desplazamiento de los fieles por la ruta nacional 12. Fue la primera vez, en más de dos décadas, que se aplicó un arancel para el uso del corredor que conecta Posadas con el Santuario de Nuestra Señora de Loreto.

Vialidad Nacional atribuyó el cobro a un “error de sistema”

Este jueves, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) confirmó que el canon administrativo aplicado a la peregrinación fue producto de “una deficiencia del sistema”, y aseguró que el monto será íntegramente reintegrado. La medida se comunicó a través de un intercambio oficial con los organizadores del evento religioso.

El episodio generó amplia repercusión pública desde el fin de semana, cuando se conoció que la peregrinación había sido alcanzada por un arancel que históricamente no se cobraba para este tipo de manifestaciones de fe. Para la organización, el hecho “sienta un precedente histórico” para las peregrinaciones católicas en la Argentina, ya que se trata de expresiones profundamente arraigadas en la tradición espiritual y comunitaria del país.

Comunicado del Santuario y agradecimientos

En un documento firmado por el presbítero Leonardo Cuenca, rector del Santuario de Loreto, el Equipo Diocesano informó que Vialidad explicó el origen del arancel y confirmó el reintegro del dinero. El comunicado agradeció además el acompañamiento de los medios de comunicación que siguieron el tema desde el primer momento.

“Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Que Nuestra Madre de Loreto guíe nuestro peregrinar”, expresaron los organizadores en el cierre del mensaje, reafirmando el sentido espiritual de la convocatoria.

Temas:

Cobro Ruta 12
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso