Agencia de Ubajay vendió millonario premio del Quini 6: "Aún no apareció el ganador, pero estamos felices"

La fortuna volvió a favorecer a tres entrerrianos. Tres apostadores resultaron ganadores del Quini 6 en la modalidad Siempre Sale y obtuvieron un premio individual de más de nueve millones de pesos.

El Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) confirmó a Elonce que los tickets fueron jugados en agencias de tómbola de las localidades de Paraná, Nogoyá y Ubajay.

Aníbal Ramón Williman, propietario de la agencia de Tómbola de Ubajay, compartió su alegría con Elonce. "Venimos con tres años consecutivos teniendo suerte con el Siempre Sale. Lo único que nos falta es el sexto numerito, sacar los seis numeritos. El 31 de mayo de 2023 dimos $7.900.000, el 23 de diciembre de 2024 dimos $26.700.000 y ahora nos tocó $9.000.000. Es un lindo número como para este contexto de fin de año", relató.

Cabe aclarar que la agencia no recibirá una ganancia directa del sorteo, ya que la regla del Siempre Sale establece que el beneficio solo es para los boletos con los seis números acertados. "Con cinco números no nos corresponde, pero uno está feliz porque, claro, uno vive de esto, la gente se ilusiona, y vendemos justamente ilusión. Este seguramente va a ser algún vecino acá en la localidad, como fueron los otros casos. Uno está totalmente feliz de dar este bendecido premio para una familia más", explicó el propietario.

Williman señaló que aún no se ha presentado el ganador o ganadora del premio: "Todavía no ha aparecido el beneficiario. Al principio la gente se va enterando y empieza a venir a controlar, pero hasta ahora no ha aparecido. Así que esperemos que con todo el movimiento que hay, llegue”.

La agencia de Tómbola de Ubajay está situada a pocos kilómetros del Parque Nacional El Palmar y de la Autovía 14, lo que permite que jugadores de localidades vecinas también se acerquen para probar suerte. "Siempre tenemos y viene bastante gente, nosotros estamos a 5 km del parque y a 2 km de la autovía. Así que, aunque estamos en un pequeño pueblo, la gente pasa por aquí y compra su boleta. El ganador o ganadora podría ser alguien de otro pueblo también", explicó.

La agencia de Tómbola de Ubajay está cumpliendo 13 años de trayectoria y Williman expresó su satisfacción por cómo se está desarrollando el negocio. "Cumplimos 13 años de agencia, así que estamos muy contentos. Ahora con el 'Siempre Sale' y el 'Especial' que tenemos para el 21 de diciembre, me tengo fe, creo que podemos llegar a dar otro premio importante. Ojalá que así sea", afirmó.

Además, el propietario destacó el trabajo constante de su agencia, que sigue ganando la confianza de los jugadores: "La estamos peleando aquí, y gracias a Dios tenemos la posibilidad de los aserraderos que dentro de todo siguen trabajando, así que tenemos una buena clientela. La gente busca esa opción de tener una posibilidad, y nosotros seguimos trabajando con la ilusión de venderla y dar premios más grandes".

Para Williman, el 2026 promete ser un año lleno de desafíos, pero también de más oportunidades. "Estamos trabajando bien, así que esperamos que Dios quiera que podamos seguir vendiendo ilusiones y, bueno, dando premios. Entre más premios demos, más felices seremos", expresó. Elonce.com